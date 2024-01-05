Караван мигрантов из 4000 человек разделили в Мексике

Огромный караван примерно из 4000 человек разделили в Мексике. Мигранты шли пешком большой группой к южной..

Огромный караван примерно из 4000 человек разделили в Мексике.

Мигранты шли пешком большой группой к южной границе США в надежде перебраться туда и начать новую жизнь. Без разрешения на транзит на транспорте им ехать нельзя. Однако мексиканское правительство пообещало предоставить им такое разрешение. А потом сказало, что для этого людям нужно разделиться на несколько миграционных центров для обработки их документов.

Некоторые мигранты считают, что это была хитрость.

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[мигрант из Гондураса]:

«Думаю, что это был способ уничтожить караван, потому что он был очень большим. Они его разделили. Например, они отделили мужчину от его семьи и привели его одного. Они также сказали, что перевезут в какое-то место группу беременных женщин и детей, но это неправда».

[мигрант из Гондураса]:«Мы волнуемся, потому что они нас раскалывают. Может быть, они это сделали, чтобы разогнать караван. Некоторые раздражены тем, что нам не дают никакого ответа».

Караван рассредоточили на следующий день после освобождения 32 мигрантов. Их похитили из автобуса в штате Тамаулипас неизвестные боевики. Среди них были в основном мигранты из Латинской Америки. Автобус направлялся в штат Техас.

Просители убежища и правозащитники уже несколько месяцев предупреждают об усугублении кризиса с похищениями людей в приграничном регионе Тамаулипаса, где за сферы влияния борются разные преступные группировки.

Тем временем, Нью-Йорк подал иск в суд, обвинив 17 автобусных компаний в нарушении закона штата. Эти перевозчики уже доставили в штат более 33 тысяч мигрантов из Техаса. Эту кампанию организовал республиканский губернатор штата, чтобы выдворить со своей территории людей, пересекающих границу нелегально. Он обвиняет администрацию Байдена в том, что она ослабила миграционные законы, из-за чего через границу хлынул поток людей.

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