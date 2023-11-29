17 дней в ловушке под землей, и вот, наконец, эти рабочие-строители выходят на поверхность. В индийском..

Их спасли: в Индии из рухнувшего туннеля наконец-то вызволили более 40 строителей

17 дней в ловушке под землей, и вот, наконец, эти рабочие-строители выходят на поверхность.

В индийском штате Уттаракханд в Гималаях завершили работы по спасению 41 человека из обрушившегося строящегося тоннеля.

Мужчинам – низкооплачиваемым работникам из беднейших штатов Индии – оказывают традиционный прием… Их также приветствуют чиновники.

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Тоннель обвалился 12 ноября. При этом внутри него рабочие оказались в безопасности – по проложенной узкой трубе им доставляли кислород, еду и предметы первой необходимости. У них также было место для жизнедеятельности около двух километров длиной и более восьми метров высотой. Однако столь длительное пребывание в замкнутом пространстве с разреженным воздухом всё же могло сильно ударить по здоровью.

По предварительным данным, все спасённые – в хорошем состоянии. Однако их обещают обследовать.

[Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд]:

«Все они были в разных условиях, поэтому мы будем действовать по инструкциям врачей… Перед тем как мы отправим их домой, они будут под медицинским наблюдением».

В спасательной операции участвовали более ста человек. Пытались проложить сквозь завалы стальную трубу. После того как сломались буры, последний этап работ осуществляли вручную. Для этого власти обратились к так называемым «шахтёрам-крысам». Это люди, которые умеют рыть тоннели в очень узких пространствах. Их навыки обычно применяют на угольных шахтах.

В итоге удалось проложить трубу диаметром около 90 сантиметров, и заблокированных мужчин вытянули на колёсных носилках. На эвакуацию всех ушёл примерно час.

Спустя более двух недель нервного ожидания родственники рабочих наконец-то вздохнули с облегчением.

[Чудхраан, мать спасённого строителя]:

«Дивали мы празднуем сегодня. В день Дивали я узнала, что мой сын под завалами. Тогда нам было не до праздника, и мы не зажигали лампы и не возносили молитвы. А сегодня мы празднуем».

Тоннель строят в рамках проекта по прокладке автомагистрали стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Она должна соединить четыре места индуистского паломничества сетью дорог длиной более 800 километров.

Что стало причиной обвала в тоннеле, власти не сообщили. Этот горный район подвержен оползням, наводнениям и землетрясениям.

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