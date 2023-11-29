Индонезия: родился второй детёныш редкого носорога

Важное событие в сохранении редкого вида. В национальном парке Уэй-Камбас на индонезийском острове Суматра родился носорог...

Важное событие в сохранении редкого вида. В национальном парке Уэй-Камбас на индонезийском острове Суматра родился носорог.

Суматранские носороги находятся под угрозой исчезновения. Причём они не склонны к размножению в неволе, так что это событие уникально вдвойне.

Причём в этом году это уже второй детёныш, рождённый не в дикой природе. Первый появился на свет в сентябре.

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Маму новорождённого зовут Далила. Она родилась в национальном парке в 2016 году, и это её первый малыш. Он здоров и весит 25 килограммов. Папа – самец по кличке Харапан.

С рождением детёныша популяция суматранских носорогов в этом национальном парке достигла десяти особей. Это большое достижение, ведь в мире носорогов этого вида осталось всего 80. Они живут на островах Борнео и Суматра. Численность сократилась из-за вырубки лесов и браконьерства. Их рога используют в китайской народной медицине.

Суматранский носорог – травоядное животное. За день съедает до 50 килограммов пищи. Это единственный азиатский носорог с двумя рогами: один в длину 15-25 сантиметров, а другой – недоразвитый.

Эти животные ведут одиночный образ жизни, кроме периода размножения и воспитания детёныша. В природе самки рожают раз в 4-5 лет. Обычно дети остаются с мамой до двух-трёхлетнего возраста. Повадки этих животных изучены мало, поэтому им трудно создать благоприятные условия в неволе. В дикой природе суматранские носороги живут 30-45 лет.

Новорождённый детёныш – самец. Имени ему пока не дали.

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