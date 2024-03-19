Сотни поклонников балета собрались на площади Конституции в Мехико. Здесь проходит массовый урок танцев. Ведёт его..

Сотни мексиканцев пришли на массовый урок балета в Мехико

Сотни поклонников балета собрались на площади Конституции в Мехико. Здесь проходит массовый урок танцев. Ведёт его мексиканская балерина Элиза Каррильо Кабрера. Она солистка Государственного балета Берлина.

Урок танцев организовали власти Мехико. На площади установили перекладины, чтобы танцорам было удобнее. Под музыку и команды люди выполняют плие, камбре и другие движения.

[танцовщица]:

«Танец многое выражает через тело и душу. То, что нельзя сказать словами, можно выразить движениями». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Приятно и очень волнующе находиться среди стольких людей, которым нравится балет. И удивительно, что разные виды искусства распространяют на таком масштабном уровне».

Занятие под открытым небом проходит в рамках Месяца женщин. Участвовать можно бесплатно.

Балет помогает развивать гибкость, поддерживать хорошую физическую форму, а также улучшает осанку и снимает стресс.

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