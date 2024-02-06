fb pixel
Телеканал NTD

Двое мигрантов умерли, пытаясь добраться из Африки до Канарских островов

Двое мигрантов умерли, пытаясь добраться из Африки до Канарских островов

Испанская береговая охрана спасла более 100 мигрантов. Лодку обнаружили рядом с островом Гран-Канария. Два мигранта скончались..

Дата загрузки: 2024-02-06

Двое мигрантов умерли, пытаясь добраться из Африки до Канарских островов

Испанская береговая охрана спасла более 100 мигрантов. Лодку обнаружили рядом с островом Гран-Канария. Два мигранта скончались в дороге, ещё один находился в тяжёлом состоянии. За ним прислали вертолёт, чтобы отвезти в больницу. Выживших мигрантов и тела умерших доставили на судне в порт Аргинегин.

А недавно на Канарские острова всего за три дня прибыла 1000 мигрантов на 18 лодках. Один человек умер во время путешествия.

В целом в январе этого года до Канарских островов добрались 7270 нелегальных мигрантов. Это в 13 раз больше, чем в январе 2023-го. Тогда на архипелаге высадились 566 искателей лучшей жизни. Такие цифры приводит МВД Испании.

Мигранты в основном прибывают из Сенегала и Мавритании. Испания и Евросоюз заключили соглашения с этими странами, чтобы ограничить число прибывающих африканцев по так называемому Атлантическому маршруту.

Однако многие молодые люди всё равно пытаются добраться до Европы. Они говорят, что из-за экономических проблем в родной стране у них мало возможностей. Некоторые также ссылаются на политические беспорядки.

В прошлом году из Западной Африки на Канарские острова прибыли 40 000 нелегальных мигрантов. Это рекордное число. Даже в кризисном 2016 году мигрантов было меньше на 8000. В общей сложности в Испанию за прошлый год прибыли более 55 000 искателей лучшей жизни.

По данным некоммерческой организации Caminando Fronteras, в 2023-м при попытке добраться до Испании погибли 6600 мигрантов. Большинство из них плыли через Атлантику. Эта цифра вдвое выше, чем была в 2022 году.

Атлантический маршрут из-за сильных течений в океане считается очень опасным. Но мигранты рискуют, потому что другие миграционные пути в Европу перекрыли.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...