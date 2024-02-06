Двое мигрантов умерли, пытаясь добраться из Африки до Канарских островов

Испанская береговая охрана спасла более 100 мигрантов. Лодку обнаружили рядом с островом Гран-Канария. Два мигранта скончались..

Испанская береговая охрана спасла более 100 мигрантов. Лодку обнаружили рядом с островом Гран-Канария. Два мигранта скончались в дороге, ещё один находился в тяжёлом состоянии. За ним прислали вертолёт, чтобы отвезти в больницу. Выживших мигрантов и тела умерших доставили на судне в порт Аргинегин.

А недавно на Канарские острова всего за три дня прибыла 1000 мигрантов на 18 лодках. Один человек умер во время путешествия.

В целом в январе этого года до Канарских островов добрались 7270 нелегальных мигрантов. Это в 13 раз больше, чем в январе 2023-го. Тогда на архипелаге высадились 566 искателей лучшей жизни. Такие цифры приводит МВД Испании.

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Мигранты в основном прибывают из Сенегала и Мавритании. Испания и Евросоюз заключили соглашения с этими странами, чтобы ограничить число прибывающих африканцев по так называемому Атлантическому маршруту.

Однако многие молодые люди всё равно пытаются добраться до Европы. Они говорят, что из-за экономических проблем в родной стране у них мало возможностей. Некоторые также ссылаются на политические беспорядки.

В прошлом году из Западной Африки на Канарские острова прибыли 40 000 нелегальных мигрантов. Это рекордное число. Даже в кризисном 2016 году мигрантов было меньше на 8000. В общей сложности в Испанию за прошлый год прибыли более 55 000 искателей лучшей жизни.

По данным некоммерческой организации Caminando Fronteras, в 2023-м при попытке добраться до Испании погибли 6600 мигрантов. Большинство из них плыли через Атлантику. Эта цифра вдвое выше, чем была в 2022 году.

Атлантический маршрут из-за сильных течений в океане считается очень опасным. Но мигранты рискуют, потому что другие миграционные пути в Европу перекрыли.

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