В Мехико начались протесты из-за нехватки воды

В пригороде Мехико жители собираются со своими вёдрами в ожидании водовоза. Такова их новая реальность, поскольку..

В пригороде Мехико жители собираются со своими вёдрами в ожидании водовоза. Такова их новая реальность, поскольку мегаполис с населением 21 миллион человек столкнулся с водным кризисом.

Чиновники говорят, что причина в меньшем количестве осадков и более длительных засушливых сезонах. Также наблюдается беспрецедентно низкий уровень воды в основной системе водоснабжения, от которой зависят миллионы людей.

В этом районе соседи уже дерутся за воду. В последние дни также вспыхивают протесты.

Местная жительница Марибель говорит, что без воды уже больше месяца.

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[Марибель Гутьеррес, местная жительница]:«Мы понимаем, что в Мехико серьёзная проблема с водой. Но власти должны проявлять понимание».

Чиновники просят людей изменить свои привычки, чтобы экономить как можно больше воды.

[Хуан Ортега, местный житель]:«Мы уже взяли за правило, что машины больше не моем. Сад, траву не поливаем, только растения, чтобы они не погибли. Мы также планируем начать повторно использовать для полива воду из стиральных машин».

Нехватка воды – обычное явление для многих районов Мексики. Но официальные лица говорят, что водная система столицы испытывает самое сильное давление за всю историю.

[Рафаэль Кармона, директор системы водоснабжения Мехико]:«Количество осадков постоянно сокращалось последние 4-5 лет. Это привело к тому, что в водохранилищах накопилось очень мало воды. Пока у нас есть только половина воды, которую мы получили в 2019 году».

В конце января через систему проходило около 40% обычного объёма воды. В прошлом году этот показатель составлял 54%.

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