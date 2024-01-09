Примерно 2000 человек из разбитого в начале января каравана мигрантов продолжили путь на север Мексики. Люди..

В Мексике разделённый караван мигрантов снова сформировался и идёт в США

Примерно 2000 человек из разбитого в начале января каравана мигрантов продолжили путь на север Мексики. Люди говорят, что мексиканские власти их обманули.

На прошлой неделе мигрантам пообещали выдать транзитные визы. Людей разделили на группы, чтобы они обратились за документами в разные миграционные центры. Но мигранты говорят, что большинство людей виз так и не получили.

[Хосе Антонио Родригес, мигрант из Гондураса]:

«Власти обещали нам помочь, но это оказалось ложью. Их целью было просто разделить караван». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Власти предлагали (мигрантам) документы и при этом лгали. Мигрантов отвезли в разные районы, пообещав выдать документы, но это была ложь».

Сейчас караван выдвинулся из города Арриага в штате Чьяпас и направляется в Сан-Педро-Тапанатепек на юге Оахаки. Потом люди продолжат путь к границе США. В основном это выходцы из стран Центральной Америки и Карибского бассейна.

[Карлос Вера, мигрант из Эквадора]:

«Мы прибыли из Эквадора, и все знают, какова там ситуация. Каждый день кто-то погибает, кого-то похищают, а кого-то грабят. Там очень тяжело, и у нас нет другого выбора».

Этот караван сформировался 24 декабря в южном городе Тапачула. По словам активистов, в путь отправились 7000 человек. В начале января, когда караван остановили мексиканские власти, в нём оставалось 4000 мигрантов. Многие отсеялись, поскольку идти пешком через всю страну трудно.

В прошлом году на границе США пресекли примерно два миллиона попыток нелегального пересечения. Это рекордное число. Такое явление возникло из-за того, что Джо Байден смягчил миграционную политику. Это спровоцировало десятки тысяч людей устремиться в США в поисках лучшей жизни.

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