Более 170 мигрантов за два дня спасла береговая охрана Испании. Накануне Нового года в море у..

У Канарских островов за два дня спасли более 170 нелегальных мигрантов

Более 170 мигрантов за два дня спасла береговая охрана Испании. Накануне Нового года в море у Канарских островов обнаружили лодку с 18 мигрантами. Трое из них были мертвы.

Выживших доставили на Иерро – самый маленький остров архипелага. Этой же ночью спасли ещё 99 мигрантов. Их доставили на тот же остров. Здесь всего 11 000 местных жителей. При этом в 2023 году сюда прибыло 14 000 мигрантов.

Испанская береговая охрана также обнаружила недалеко от Канарского архипелага севшую на мель лодку. В ней находились 57 мигрантов. Их доставили в порт Аргинегин на Гран-Канарии.

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В 2023 году поток мигрантов из Западной Африки на Канарские острова достиг рекордного уровня. До архипелага добрались 40 000 искателей лучшей жизни. Это почти на 10 000 человек больше, чем в кризисном 2016 году. Тогда на Канарские острова прибыли почти 32 000 мигрантов. Это выходцы из Сенегала и других африканских стран.

Мигранты стали выбирать опасный маршрут через Атлантику после того, как другие миграционные пути в Европу перекрыли. В Атлантическом океане сильные течения, и лодки часто тонут.

По данным Международной организации по миграции, только за первую половину прошлого года на этом маршруте погибли или пропали без вести 120 мигрантов. А некоммерческая организация Caminando Fronteras приводит цифру в 800 человек.

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