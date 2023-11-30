На время проведения Олимпийских игр 2024 года подорожает проезд в парижском метро. Причём, почти вдвое. Власти..

Проезд в метро Парижа подорожает на время Олимпиады

На время проведения Олимпийских игр 2024 года подорожает проезд в парижском метро. Причём, почти вдвое.

Власти говорят, что такие меры полностью оправданны – в Париже ведётся огромная подготовительная работа по расширению транспортных услуг. Они обещают, что на все олимпийские объекты можно будет добраться на общественном транспорте, что беспрецедентно.

Сейчас чиновники тестируют новую ветку метро. Она соединит пригород Сен-Дени на севере с аэропортом Орли на юге.

[Клеман Бон, министр транспорта Франции]:

«Люди работают днём и ночью без выходных. Они мобилизованы, чтобы справиться с невероятной задачей – провести первые Игры, объекты которых будут на 100% доступны на общественном транспорте. Такого ещё не было, ни в Лондоне, ни в других городах. Мы делаем эту огромную работу, и у нас осталось чуть более 200 дней».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Итак, в период с 20 июля по 8 сентября следующего года проезд на метро в один конец в Париже будет стоить 4 евро. Сейчас он стоит 2 евро 10 центов. Проездной на месяц сейчас стоит чуть больше 84 евро.

При этом самих парижан подорожание не коснётся.

[Валери Пекресс, глава регионального совета Иль-де-Франс]:

«Я обещала жителями Парижского региона, что дополнительные расходы на общественный транспорт во время Олимпиады лягут на туристов. Поэтому те, у кого есть проездной, не пострадают от повышения тарифов. Мы советуем жителям купить проездной до 20 июля».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские – с 28 августа по 8 сентября. Ожидается, что в Париж приедет более 10 миллионов гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: