Двое французов построили копию Эйфелевой башни к Олимпиаде-2024

Копию Эйфелевой башни из вторсырья сделали двое друзей-французов. Реплику построили в пригороде Ла-Шеврольера на западе страны. Высота башни – 16 метров. Ширина у основания – 6,5.

Автор идеи – плотник Фредерик Мальмезак. Он решил найти применение деревянным отходам.

[Фредерик Мальмезак, создатель копии Эйфелевой башни]:

«Идея в том, чтобы построить деревянную копию Эйфелевой башни, используя как можно больше вторсырья. Мы хотели показать, что из того, что неизбежно будет выброшено, можно создать что-то значимое».

Фредерик предложил присоединиться к проекту своему другу Сильвену Бушару. Он прикован к инвалидному креслу, но сразу согласился.

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[Сильвен Бушар, создатель копии Эйфелевой башни]:

«Раньше я не работал. А это позволило мне научиться конкретной профессии – плотницкому делу. Я научился пользоваться электроинструментами, которых раньше не касался. Благодаря Фредерику я многое освоил за шесть месяцев строительства копии Эйфелевой башни. Я рад, что эти знания останутся со мной навсегда».

Фредерик работает плотником больше 20 лет и всей душой любит своё дело.

[Фредерик Мальмезак, создатель копии Эйфелевой башни]:

«У меня всегда была страсть к работе с деревом. Поэтому я и начал это строительство. Во-первых, я знал, что могу получить много древесины, которая идёт на выброс. И я хотел сделать акцент на этих материалах. Кроме того, я хорошо знаю, как использовать дерево. Так что для меня всё это естественно».

Друзья начали строить реплику в сентябре прошлого года. Использовали 825 досок и 5400 шурупов. На проект ушло почти 7000 евро. Это больше того, на что рассчитывали строители. Недостающие деньги собрали через Интернет.

Теперь друзья ищут в Париже участок земли площадью 40 квадратных метров, чтобы выставить там копию башни во время летней Олимпиады. Правда, перед этим надо получить разрешение властей. Фредерик и Сильвен надеются, что их творение будет стоять рядом с олимпийской деревней или у подножия настоящей Эйфелевой башни.

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