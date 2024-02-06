Поющие часы из Запретного города в Пекине представили на выставке в Лондоне

Новая выставка в Лондоне показывает музыкальные часы из Запретного города в Пекине. Китайские императоры называли их..
Дата загрузки: 2024-02-07
Вскоре в Запретном городе – дворцовом комплексе в Пекине – собрали целую коллекцию.
Искусно украшенные часы включают движущиеся части и музыку, чтобы развлекать императоров. Часто на них есть фигуры слонов и людей в тюрбанах. Так мастера видели Китай.[Джейн Десборо, куратор выставки]:
«Во многих случаях они отражают романтичный взгляд на Восток, потому что создатели сами просто не были в Китае. Но, тем не менее, императоры любили эти часы и собирали их сотнями».
В XVIII веке часовой механизм был самой современной технологией, и для его производства требовалось точное мастерство. Часовщики отточили свой талант и начали создавать сложные движущиеся механизмы.
Гонконгский музей науки также создал эти интерактивные часовые механизмы для посетителей выставки.
Пружины и шестерёнки приводят в движение разные элементы.[Джейн Десборо, куратор выставки]:
«В общей сложности их четыре. Один показывает, как приводится в действие часовой механизм. Другой – как работает музыка. Один показывает водную рябь, а последний – как купол может открываться и закрываться».
Заводные часы были дорогими и редкими товарами в Китае, поэтому стали прерогативой высшего сословия.
Региональные чиновники, надеясь заслужить расположение императора, покупали эти предметы в Великобритании и передавали их в дар в Запретный город.[Табиш Хан, искусствовед]:
«Приятно видеть так много красивых, замысловатых объектов, многие из которых впервые представлены в Великобритании. Это не только страница из истории торговли между Великобританией и Китаем, но и взгляд на то, как британские производители часов представляли себе Китай».
Выставка будет открыта в Музее науки в Лондоне до 2 июня.
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