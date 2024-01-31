Чечевичный дал от шеф-повара Шарля Гийуа – одно из блюд, которые будут подавать спортсменам на Олимпийских..

Как и чем будут кормить спортсменов во время Олимпиады в Париже

Чечевичный дал от шеф-повара Шарля Гийуа – одно из блюд, которые будут подавать спортсменам на Олимпийских играх в Париже. Ежедневно для 15 тысяч человек будут готовить до 40 тонн продуктов, учитывая самые разные вкусы и культуры. Меню уже включает 550 блюд.

Гийуа будет отвечать за круглосуточную доставку еды в Олимпийскую деревню к северу от Парижа. Он возглавит команду из 300 человек, которая будет кормить участников из 206 стран.

Его компания уже обеспечивала питанием спортсменов Открытого чемпионата Франции по теннису, а также спортсменов Французского национального института футбола.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Шарль Гийуа, шеф-повар]:

«На Играх 2024 года в Париже мы будем приветствовать весь мир за нашим столом, и поэтому просто здорово получить возможность работать над такого рода услугой. Конечно, самое сложное в том, что будет 15 тысяч спортсменов. Это 40 тысяч приёмов пищи в день».

Он добавил, что 25% ингредиентов, используемых при приготовлении блюд, будут местного производства.

Кроме того, откроется пекарня, и спортсменов будут приглашать на мастер-классы по изготовлению багетов.

Предоставлять свои услуги шеф-повар начнёт 10 июля, за 16 дней до начала Олимпийских игр. Завершится кейтеринг 12 сентября, через четыре дня после окончания Паралимпиады.

По словам Гийуа, чтобы обеспечить всех гостей питанием, в деревне круглосуточно будет работать 1000 человек.

[Шарль Гийуа, шеф-повар]:«Придумывая 550 рецептов, мы учли различные непереносимости и аллергии, этнические, культурные и религиозные различия. Добавили безглютеновые, безлактозные продукты и, конечно же, халяльные и кошерные. Это всё вы найдёте в Олимпийской деревне».

Каждый день спортсменам будут предлагать около 40 различных блюд. Также на месте будут работать диетологи.

Короткая ссылка на эту страницу: