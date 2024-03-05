Официальные постеры Олимпиады 2024 года представили в Париже

Это официальные плакаты Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Сюрреалистичные изображения наполнены деталями, показывая..

Это официальные плакаты Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Сюрреалистичные изображения наполнены деталями, показывая исторические памятники и спортивные сооружения столицы. [Тони Эстанге, председатель оргкомитета Олимпиады в Париже]:«На этих плакатах 40 000 персонажей. Главный посыл в том, что это спорт в городе, игры в городе».

Постеры создал парижский художник Уго Гаттони. Они дополняют друг друга, образуя двойной плакат. На них можно заметить Эйфелеву башню, Триумфальную арку и Гран-Пале.

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[Уго Гаттони, художник]:«После того как я нарисовал памятники и архитектурную основу, я смог начать вдаваться в детали и размещать маленьких персонажей, заполнять трибуны, добавлять маленькие шутки, маленькие истории, маленьких знаменосцев».

На плакатах также показаны спортивные объекты и объекты, которые будут использовать во время Олимпийских и Паралимпийских игр: Стад де Франс, реку Сену и мост Александра III.

[Йоахим Ронсин, главный дизайнер]:«Мне хотелось чего-то тёплого, счастливого. Надеюсь, что Париж 2024 года тоже будет таким. Это будет момент не торжественный, а скорее радостный, тёплый, приветствующий весь мир, спортсменов со всего мира».

Также на плакатах спрятаны восемь официальных талисманов Олимпиады 2024 года. В целом эти изображения чем-то напоминают серию детских картинок-головоломок «Где Уолли?».

Летние Олимпийские игры 2024 года будут 33-ми по счёту. Они стартуют 26 июля.

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