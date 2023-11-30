Быстрое отступление льда в Антарктиде шокирует научный мир

Каждые два года исследователи немецкого Института Альфреда Вегенера отправляются на своём судне «Поларштерн» в Северный Ледовитый..
Дата загрузки: 2023-11-30
Морской биолог и директор Института Антье Боэтьюс считает, что Арктика лишится своего льда уже через поколение.
Однако больше всего научный мир шокировало быстрое сокращение площади морского льда в Антарктиде.
В течение многих лет, до 2015 года, морские исследователи наблюдали сокращение количества морского льда в Арктике, в то время как в Антарктиде его не было. Однако с 2015 года отступление льда ускоряется и на Южном полюсе Земли.[Антье Боэтьюс, исследовательница Арктики]:
«В последние несколько лет мы наблюдаем огромное сокращение объёмов морского льда в Антарктиде и потерю видов, зависящих от морского льда, таких как императорские пингвины. Почему в Антарктиде вдруг так быстро стал таять лёд? Будет ли эта тенденция продолжаться? И как мы можем это остановить?»
Согласно данным Службы по изменению климата Европейского Союза, опубликованным в сентябре, лето 2023 года было самым жарким за всю историю наблюдений.
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