Быстрое отступление льда в Антарктиде шокирует научный мир

Каждые два года исследователи немецкого Института Альфреда Вегенера отправляются на своём судне «Поларштерн» в Северный Ледовитый..

Каждые два года исследователи немецкого Института Альфреда Вегенера отправляются на своём судне «Поларштерн» в Северный Ледовитый океан. Они изучают изменение климата в арктической среде и последствия для видов на исчезающем морском льду и под ним.

Морской биолог и директор Института Антье Боэтьюс считает, что Арктика лишится своего льда уже через поколение.

Однако больше всего научный мир шокировало быстрое сокращение площади морского льда в Антарктиде.

В течение многих лет, до 2015 года, морские исследователи наблюдали сокращение количества морского льда в Арктике, в то время как в Антарктиде его не было. Однако с 2015 года отступление льда ускоряется и на Южном полюсе Земли.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Антье Боэтьюс, исследовательница Арктики]:«В последние несколько лет мы наблюдаем огромное сокращение объёмов морского льда в Антарктиде и потерю видов, зависящих от морского льда, таких как императорские пингвины. Почему в Антарктиде вдруг так быстро стал таять лёд? Будет ли эта тенденция продолжаться? И как мы можем это остановить?»

Согласно данным Службы по изменению климата Европейского Союза, опубликованным в сентябре, лето 2023 года было самым жарким за всю историю наблюдений.

Короткая ссылка на эту страницу: