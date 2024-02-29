Организаторы Олимпийских игр в Париже позаботились о природе. На двух стадионах вместо обычных сидений будут стулья,..

На олимпийских объектах в Париже сиденья будут из пластиковых отходов

Организаторы Олимпийских игр в Париже позаботились о природе. На двух стадионах вместо обычных сидений будут стулья, сделанные из мусора. Для этого собрали 100 тонн пластиковых отходов. Участвовали 50 компаний.

Пластик привозят на перерабатывающий завод в пригороде Парижа.

[Бенжамин Сен-Мар, директор компании Le Pave]:

«Пластик очищают, измельчают и привозят сюда. Мы проверяем его свойства, чтобы убедиться в однородности материала. Потом с помощью технологию термокомпрессии мы превратим пластик в достаточно прочные панели. Это позволит нам изготавливать из них мебель».

В целом на заводе сделают 11 000 сидений со спинками. Их установят в новом спортивном и культурном центре Adidas Arena. Там пройдут соревнования по художественной гимнастике и бадминтону. Ещё часть сидений предназначена для олимпийского объекта в Сен-Дени. Там атлеты будут соревноваться в водных видах спорта, таких как плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание.

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Завод в Обервилье открылся в 2018 году. Здесь перерабатывают пластик, не добавляя смолы или других компонентов. При этом изделия получаются качественные и долговечные.

[Бенжамин Сен-Мар, директор компании Le Pave]:

«Мы в нашей компании очень гордимся тем, что преуспели в этом проекте и смогли превратить наш промышленный стартап в настоящую индустрию экологически чистых материалов».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В программу войдут 32 вида спорта. Состязаться будут 10 500 атлетов из 206 стран.

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