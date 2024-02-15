Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от планов убрать книжные лавки вдоль реки Сены на время церемонии..

Книжные киоски на берегах Сены не будут убирать к Олимпиаде 2024 года

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от планов убрать книжные лавки вдоль реки Сены на время церемонии открытия Летней Олимпиады в Париже в 2024 году. Их хотели вывезти из соображений безопасности.

Парижские книготорговцы уже 150 лет работают в маленьких тёмно-зелёных киосках на берегах Сены. Их возмутили изначальные планы их убрать. Говорят, что киоски – символ Парижа и туристическая достопримечательность, как Эйфелева башня.

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[Мишель Буэтар, глава парижской Ассоциации продавцов книг]:«Конечно, мы счастливы. Испытываем счастье и облегчение, ведь мы семь месяцев пытались оказать сопротивление. Если бы мы этого не делали, то киоски просто исчезли бы».

Полиция Парижа планировала убрать около 570 киосков, поскольку опасалась, что их могут использовать для сокрытия взрывных устройств.

[Мишель Буэтар, глава парижской Ассоциации продавцов книг]:«Книготорговцы – это не детали LEGO, это городская скульптура, часть ландшафта у Сены».

Президент попросил министра внутренних дел и главу парижской полиции, чтобы книготорговцам обеспечили безопасность. Макрон также заявил, что понял точку зрения продавцов. Он попросил изменить планы по обеспечению безопасности к Олимпиаде.

[Мишель Буэтар, глава парижской Ассоциации продавцов книг]:«Олимпийские игры – это будет шоу, шоу всего общества, и мы здесь будем. У нас есть прошлое, и мы надеемся, что у нас будет будущее».

Организаторы Олимпиады ожидают, что церемонию открытия Игр на Сене 26 июля посетит не менее 300 000 человек. Во время торжественной части делегации и спортсмены проплывут по реке. При этом публика впервые получит свободный доступ на церемонию.

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