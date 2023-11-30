Четверо мигрантов утонули у берегов Испании

В провинции Кадис на юге Испании, так и не добравшись до берега, погибли четверо мигрантов. Об..

В провинции Кадис на юге Испании, так и не добравшись до берега, погибли четверо мигрантов. Об этом сообщила морская спасательная служба страны.

Очевидцы говорят, что незаконные перевозчики людей заставляли мигрантов прыгать в воду с катера.

[Хавьер Гонсалес Диас, очевидец]:

«Мы видели, что подъезжает лодка, на каких иногда возят наркотики, но там оказались не наркотики, а мигранты. Мы не могли поверить своим глазам. Нас было человек 15-20, мы работали. Вдруг они начал прыгать в воду, и некоторых она поглотила. Есть даже фотография, на которой один из главарей на лодке указывает пистолетом на мигранта, как бы говоря: «Или ты прыгнешь, или я тебя застрелю»».

Инцидент произошёл возле пляжа Кампосото в городе Чиклана. Всего на борту было 27 мигрантов. 23 выжили – их спасли.

[Хавьер Гонсалес Диас, очевидец]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Как сообщает полиция, ещё восьмерых мужчин высадили на соседнем пляже. Позже троих из них отправили в больницу с переохлаждением.

Провинция Кадис находится на южной оконечности Испании, примерно в 20 километрах от побережья Северной Африки.

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