Кража планов безопасности поставила под угрозу Олимпиаду в Париже

Полиция Франции ищет ноутбук, в котором был план безопасности на Олимпиаде в Париже. Его, а также..

Полиция Франции ищет ноутбук, в котором был план безопасности на Олимпиаде в Париже. Его, а также ещё две флешки с конфиденциальными документами, украли у одного из работников мэрии.

Он ехал в поезде в пригород Парижа. Во время пересадки он заметил пропажу сумки, где и находились ноутбук и флешки.

На них в том числе была схема обеспечения безопасности на Олимпиаде в Париже, которая стартует в конце июля.

Сейчас правоохранители изучают видео с камер. Пока неясно, была ли кража намеренной. Если это так, то этот небольшой инцидент может поставить под угрозу проведение Игр. Возможно, за этим стояла целая организация, которая планирует какие-то инциденты во время Олимпиады.

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В мэрии утверждают, что в ноутбуке сотрудника не было данных о размещении сил правопорядка в период проведения соревнований. Там была документация для внутреннего пользования, связанная с отделом информационных технологий дорожно-транспортного управления.

Однако, если документы о мерах безопасности на Играх действительно попали в плохие руки, то мэрии придётся переделывать ранее одобренные схемы по обеспечению безопасности, в том числе маршруты передвижения спортсменов, ВИП-персон и правительственных машин.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ожидается, что обеспечивать порядок в этот период будет будет около 30 000 полицейских. При этом церемонию открытия на Сене посетит примерно 300 000 зрителей.

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