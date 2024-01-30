До $2,5 млн рассчитывают выручить за редкую марку

Первый гашёный «Чёрный пенни» вместе с конвертом выставят на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Письмо было отправлено..

Первый гашёный «Чёрный пенни» вместе с конвертом выставят на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Письмо было отправлено 2 мая 1840 года. Этот день перевернул историю почтовой системы Великобритании.

[Ричард Остин, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«»Чёрные пенни» не редкость. Они были в широком ходу. Эта марка стала одной из первых для многих коллекционеров. Но этот Чёрный пенни» – первая марка, успешно использованная по назначению. Часто именно такое обстоятельство определяет коллекционную ценность».

Считается, что почтовую марку изобрёл англичанин Роуленд Хилл. До этого система переписки в Соединённом Королевстве была несовершенной. Каждое письмо регистрировали. Цена зависела от количества страниц. Пересылка стоила дорого, а платил за неё получатель.

[Ричард Остин, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Это было очень неэффективно. Письма не переходили в руки получателя. Люди от них отказывались. Заработок пропадал».

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Роуленд Хилл предложил ввести дешёвые марки и упростить процесс обработки писем. Так появился «Чёрный пенни» с профилем королевы Виктории. До реформы в Англии отправляли 75 миллионов писем в год. За десять лет эта цифра увеличилась в четыре с половиной раза – до 350 миллионов.

Первое письмо с «Чёрным пенни» предназначалось управляющему металлургического завода Уильяму Бленкинсопу-младшему. Предприятие находилось в 120 километрах от Лондона. Само письмо утеряно. Отправитель тоже неизвестен. Но согласно отметкам на конверте, письмо проделало путь примерно в 500 километров.

[Ричард Остин, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«На марке стоит почтовый штемпель от 2 мая 1840 года. Также на конверте видны отметки, которые означают, что письмо было принято и отправлено».

Торги пройдут 2 февраля. За редкий лот рассчитывают выручить от 1,5 до 2,5 миллиона долларов.

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