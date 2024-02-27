Хорватско-итальянской спортсменке Валентине Кафолле потребовалось всего 36 часов, чтобы вернуть себе титул рекордсменки мира среди женщин..

Спортсменка всего через 36 часов вернула себе титул рекордсменки мира по фридайвингу

Хорватско-итальянской спортсменке Валентине Кафолле потребовалось всего 36 часов, чтобы вернуть себе титул рекордсменки мира среди женщин по подводному плаванию с апноэ. Для этого она выбрала озеро в Альпах на севере Италии.

Кафолла проплыла в моноласте 140 метров подо льдом, задержав дыхание. Она пробыла под водой минуту 40 секунд. Её пульс замедлился до 50 ударов в минуту. Температура воды была 3 градуса.

[Валентина Кафолла, фридайвер]:

«Я чувствую себя прекрасно. Очень рада, что мои усилия оправдались. Я установила мировой рекорд по фридайвингу подо льдом в динамике, проплыв 140 метров. Очень этому рада».

Хорватская спортсменка впервые попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году, когда проплыла с задержкой дыхания 125 метров. А несколько дней назад титул у неё отобрала японка Ясуко Одзэки, проплыв на метр больше. Кафолле удалось быстро вернуть звание рекордсменки.

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Она также установила ещё один рекорд, проплыв 80 метров подо льдом в двух ластах.

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