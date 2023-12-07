Как супруги из Эфиопии за 16 лет вырастили более 2000 деревьев

В центре столицы Эфиопии спрятался зелёный оазис. За этим лесным массивом ухаживают музыкант регги, известный под..
Дата загрузки: 2023-12-07
Этот огромный лес растёт на участке земли площадью в 5000 квадратных метров и состоит более чем из 2000 деревьев. Их высадил ещё отец супруги музыканта. Последние 16 лет семья охраняла деревья, а также сажала новые.[Рас Джанни, житель Эфиопии]:
«Нужно защищать землю, поскольку человек состоит из земли. Мы едим то, что в ней растёт, и возвращаемся в неё после смерти. Поэтому нужно держать землю в чистоте».
Супруги говорят, что стараются защищать деревья и в других местах.[Рас Джанни, житель Эфиопии]:
«Мы как адвокаты деревьев. Если мы куда-то едем и видим, как кто-то рубит дерево, мы спрашиваем, почему. Почему вы рубите дерево?»
Специалист по растениям Исак Декебо активно участвует в озеленении городских территорий, сотрудничая с местными властями. Он говорит, что деревья могут помочь снизить температуру в городе, а также сохранить почву влажной.[Исаак Декебо, специалист по растениям]:
«Наличие зелени существенно регулирует температуру, и даже на небольшом расстоянии от одного до 10 метров от этого места разница заметна. Качество воздуха внутри и снаружи совершенно разное».
Супруги сами финансируют проект. Они также часто гуляют по лесу с детьми, разучивая песни про защиту природы.[Иерусалим, жительница Эфиопии]:
«Защита окружающей среды начинается в голове. Всё начинается с наших мыслей. Мы всегда должны думать об уходе за растениями и об окружающей среде».
Недавно по меньшей мере 130 человек погибли в Эфиопии, Кении и Сомали в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Их назвали сильнейшими за столетие. При этом считается, что вырубка лесов делает подобные бедствия более экстремальными, поскольку деревья помогают воде быстрее впитываться в почву.
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