В центре столицы Эфиопии спрятался зелёный оазис. За этим лесным массивом ухаживают музыкант регги, известный под..

Как супруги из Эфиопии за 16 лет вырастили более 2000 деревьев

В центре столицы Эфиопии спрятался зелёный оазис. За этим лесным массивом ухаживают музыкант регги, известный под сценическим псевдонимом Рас Джанни, и его большая семья: жена и четверо детей.

Этот огромный лес растёт на участке земли площадью в 5000 квадратных метров и состоит более чем из 2000 деревьев. Их высадил ещё отец супруги музыканта. Последние 16 лет семья охраняла деревья, а также сажала новые.

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[Рас Джанни, житель Эфиопии]:«Нужно защищать землю, поскольку человек состоит из земли. Мы едим то, что в ней растёт, и возвращаемся в неё после смерти. Поэтому нужно держать землю в чистоте».

Супруги говорят, что стараются защищать деревья и в других местах.

[Рас Джанни, житель Эфиопии]:«Мы как адвокаты деревьев. Если мы куда-то едем и видим, как кто-то рубит дерево, мы спрашиваем, почему. Почему вы рубите дерево?»

Специалист по растениям Исак Декебо активно участвует в озеленении городских территорий, сотрудничая с местными властями. Он говорит, что деревья могут помочь снизить температуру в городе, а также сохранить почву влажной.

[Исаак Декебо, специалист по растениям]:«Наличие зелени существенно регулирует температуру, и даже на небольшом расстоянии от одного до 10 метров от этого места разница заметна. Качество воздуха внутри и снаружи совершенно разное».

Супруги сами финансируют проект. Они также часто гуляют по лесу с детьми, разучивая песни про защиту природы.

[Иерусалим, жительница Эфиопии]:«Защита окружающей среды начинается в голове. Всё начинается с наших мыслей. Мы всегда должны думать об уходе за растениями и об окружающей среде».

Недавно по меньшей мере 130 человек погибли в Эфиопии, Кении и Сомали в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Их назвали сильнейшими за столетие. При этом считается, что вырубка лесов делает подобные бедствия более экстремальными, поскольку деревья помогают воде быстрее впитываться в почву.

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