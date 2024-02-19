Как живут четыре школьные подруги, поселившись вместе в 80 лет

Четырём подругам Джоан Харрис, Элси Уэбб, Сильвии Крейн и Мэри Грейс Тассоне из Калифорнии уже за 80. Они познакомились, когда учились в школе в 50-е годы.



После школы пути подруг разошлись, но они поддерживали тёплые отношения. Женщины учились, работали, создавали семьи, воспитывали детей. Вырастили 12 дочерей и сыновей.

Сейчас женщины живут вместе в доме престарелых, расположенном недалеко от их старой школы.

«Я думаю, что дружба очень важна, и когда старые подруги рядом – это замечательно», – поделилась Сильвия. Она переехала в дом престарелых в прошлом году. «Когда я вошла в столовую, все три подруги были там. Я порадовалась встрече», – вспоминает Сильвия.



Мэри Грейс, работавшая медсестрой после школы, живёт в доме престарелых дольше всех – три года.



Когда Джоан приехала в дом престарелых, увидев в холле Мэри Грейс и Элси Уэбб, почувствовала себя как дома. «Я увидела дружелюбные лица в незнакомом месте. Я знала этих людей, и знала их прошлое», – поделилась Джоан.

Женщины весело проводят время: смотрят фильмы и слушают музыку. Они вспоминают старые добрые школьные времена и весёлые случаи.



Исследователи считают, что люди, у которых есть близкие друзья, реже страдают от депрессии. Общение снижает риск преждевременной смерти и хронических заболеваний.