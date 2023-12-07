Выступление лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе в прошлом году не было пустой угрозой. [Яхья Синвар,..

Как лидер ХАМАС Синвар подготовил тайную операцию у всех на глазах

Выступление лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе в прошлом году не было пустой угрозой. [Яхья Синвар, лидер ХАМАС в секторе Газа]:«Мы придём к вам с бесконечным количеством ракет, мы придём к вам бесконечным потоком солдат».

Это звучало как преувеличение в угоду толпе. Но уже тогда, по словам экспертов, был разработан секретный план нападения на Израиль – страну, которая заключила Синвара в тюрьму на 23 года.

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7 октября станет самым смертоносным днём в истории Израиля: боевики убили 1200 человек и взяли в плен 240 заложников. Израиль ответил бомбардировками и наземным вторжением, в результате чего погибли тысячи палестинцев.

Синвар провёл половину своей взрослой жизни в израильской тюрьме. Ему вынесли приговор в 1988 году за организацию похищения и убийства двух израильских солдат, а также убийство четверых палестинских коллаборантов.

А это момент его освобождения в 2011 году. Тогда более тысячи палестинцев обменяли на одного израильского солдата.

Сообщают, что именно Синвар в этот раз вёл переговоры об обмене палестинских заключённых на израильских заложников. И для него это личный вопрос. Ранее он обещал освободить всех палестинских заключённых, удерживаемых Израилем.

Синвар – безжалостный человек. Так считает Майкл Куби – бывший сотрудник израильской разведывательной службы, который допрашивал его в тюрьме в течение 180 часов. По словам Куби, лидер боевиков посвятил всего себя нападению на Израиль.

[Майкл Куби, бывший сотрудник израильской разведки]:«Яхья Синвар правил тюрьмой, он был главой всех заключённых ХАМАС. Они сидели вместе, вели дискуссии внутри тюрьмы и учились, как будут вести борьбу с израильтянами после освобождения. Это был его план».

Синвар родился в лагере беженцев Хан-Юнис и стал известен как бескомпромиссный силовик.

До тюремного срока он возглавлял аппарат безопасности Аль-Маджда, который выслеживал, убивал и наказывал палестинцев, обвинённых в сотрудничестве с Израилем.

[Майкл Куби, бывший сотрудник израильской разведки]:«Он сказал мне, что ХАМАС – моя жена и мой ребёнок, ХАМАС для меня – всё».

Синвар – один из самых разыскиваемых Израилем боевиков. Региональные чиновники говорят, что Израиль вряд ли прекратит войну, пока Синвар не будет убит или взят в плен.

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