МКС отмечает 25-летие

Сотрудники НАСА и члены экипажа МКС отпраздновали 25-летие Международной космической станции. По этому случаю они провели..

Сотрудники НАСА и члены экипажа МКС отпраздновали 25-летие Международной космической станции. По этому случаю они провели прямое включение между Космическим центром Джонсона и экипажем станции.

Заместитель администратора НАСА Боб Кабана перечислил главные достижения МКС с момента её запуска, включая 3000 научных и образовательных исследований.

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[Джоэль Монтальбано, представитель НАСА]:«Чему вас нельзя было научить на Земле, чему вам пришлось научиться самостоятельно, попав на орбиту?»

Командир экипажа МКС Андреас Могенсен поделился своим опытом.

[Андреас Могенсен, командир экипажа МКС]:«Невесомость – это действительно уникальная вещь. К сожалению, не существует способа к ней подготовиться. На Земле мы можем ощутить это во время параболического полёта, но это совсем не то же самое, что жить и работать в невесомости здесь, наверху. И это не только интересно, но и очень сложно».

Моргенсен выразил надежду, что больше стран и частных компаний примут участие в использовании лаборатории на околоземной орбите.

Бортинженер миссии МКС Лорал О’Хара также поделилась впечатлениями о жизни на МКС.

[Лорал О’Хара, бортинженер]:«Команды людей по всему миру изучают каждый аспект этих миссий: от нашей еды и одежды до научных исследований на борту. Они также управляют Космической станцией. Хотите – верьте, хотите – нет: хотя мы находимся на борту, на самом деле мы не управляем Космической станцией. Ей управляют команды диспетчеров в центрах управления полётами в Хьюстоне, России и в других местах».

20 ноября 1998 года Россия открыла новую эру освоения космоса. Российская ракета «Протон» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. На орбиту она везла первый модуль МКС под названием «Заря».

Модули были собраны в космосе 7 декабря 1998 года. МКС объединила США, Россию, Европу, Японию и Канаду. Международная космическая станция также стала самой дорогой лабораторией, построенной человеком на планете.

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