Наводнения и оползни в ДР Конго: уже 40 погибших

На востоке Демократической Республики Конго люди роются в грязи в поисках тел погибших. Сильные ночные ливни..
Дата загрузки: 2023-12-28
Половина из них – в городе Букаву. Другая – в посёлке Буриный в 50 километрах.
[жительница Букаву]:
«Вода смыла соседа на глазах у его детей. Нам удалось найти три тела под деревьями, но остальных пока не нашли. Старший сын соседа приехал из Гомы, но пошёл ночевать в дом своей тети, и это спасло ему жизнь. В больнице мы обнаружили тела мальчика, девочки и их матери, но отца и ещё одного ребенка до сих пор не нашли».
Под этим автомобилем – тело женщины, которую также смыло потоком воды.
[Патрик Бака Ва Бана, лидер общины]:
«В Букаву шёл сильный дождь, вчера вечером вода забрала более 25 человек. Мы просим правительство провинции и страны помочь нам».[Эммануэль Мадживуно Калимба, сотрудник Администрации Букаву]:
«Когда идет дождь, главный водосток иногда забивается мусором, поэтому происходит затопление, и это влияет на дома. В результате мы имеем вот это. Это прискорбно и грустно».
Проливные дожди становятся в Африке всё более интенсивными и частыми. Это ставит под угрозу бедные общины с плохим городским планированием и слабой инфраструктурой.
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