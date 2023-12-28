На востоке Демократической Республики Конго люди роются в грязи в поисках тел погибших. Сильные ночные ливни..

Наводнения и оползни в ДР Конго: уже 40 погибших

На востоке Демократической Республики Конго люди роются в грязи в поисках тел погибших. Сильные ночные ливни принесли наводнения и оползни. Жертвами стали не менее 40 человек.

Половина из них – в городе Букаву. Другая – в посёлке Буриный в 50 километрах.

[жительница Букаву]:

«Вода смыла соседа на глазах у его детей. Нам удалось найти три тела под деревьями, но остальных пока не нашли. Старший сын соседа приехал из Гомы, но пошёл ночевать в дом своей тети, и это спасло ему жизнь. В больнице мы обнаружили тела мальчика, девочки и их матери, но отца и ещё одного ребенка до сих пор не нашли».

Под этим автомобилем – тело женщины, которую также смыло потоком воды.

[Патрик Бака Ва Бана, лидер общины]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В Букаву шёл сильный дождь, вчера вечером вода забрала более 25 человек. Мы просим правительство провинции и страны помочь нам». [Эммануэль Мадживуно Калимба, сотрудник Администрации Букаву]:

«Когда идет дождь, главный водосток иногда забивается мусором, поэтому происходит затопление, и это влияет на дома. В результате мы имеем вот это. Это прискорбно и грустно».

Проливные дожди становятся в Африке всё более интенсивными и частыми. Это ставит под угрозу бедные общины с плохим городским планированием и слабой инфраструктурой.

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