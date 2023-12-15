Над аэродромом в пригороде австралийского Перта поднимается в воздух лёгкий самолёт. За штурвалом 10-летняя школьница Эми..

Австралийская девочка в 10 лет уже управляет самолётом

[Эми Спайсер, пилот]:

«В два с половиной года я сказала, что хочу летать. В семь лет у меня был первый полёт. Наверное, в восемь я летала на планере и уже в этом возрасте брала уроки».

Над аэродромом в пригороде австралийского Перта поднимается в воздух лёгкий самолёт. За штурвалом 10-летняя школьница Эми Спайсер. Рядом инструктор, но девочка уже смело называет себя пилотом.

Родители Эми специально переехали из Квинсленда в Перт, чтобы девочка могла учиться на пилота. Прогресс шёл быстро. Вскоре, во время очередного полёта, инструктор предложил ей взять управление на себя.

[Эми Спайсер, пилот]:

«И я сразу согласилась. Я держала штурвал и чувствовала себя так, как будто мне уже 21 год, у меня уже есть все лицензии, и я пилот. Это было похоже на сон. Моя мечта стала явью, потому что я поняла, что стану пилотом, как и хотела».

Эми летает на электрическом самолёте Pipistrel. Возможно, она самый юный пилот, управляющий полностью электрическим воздушным судном. Инструкторы говорят, что такой транспорт удобен для обучения.

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[Корум Эллис, глава компании FlyOnE]:

«Здесь информация отображается немного лучше, и пилоту легче её понять. Здесь также намного безопаснее. Бортовой компьютер выдаёт больше информации, когда возникают проблемы, например с температурой, мощностью и дальностью полёта».

В 15 лет Эми сможет летать без инструктора. В 16 можно будет получить лицензию частного пилота, в 18 – коммерческого, а в 21 – пилота воздушного транспорта.

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