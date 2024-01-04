Пока в Лас-Вегасе готовят к открытию выставку CES-2024, давайте вспомним, что было в тренде на одном..

CES десять лет назад: что было в тренде в области технологий

Пока в Лас-Вегасе готовят к открытию выставку CES-2024, давайте вспомним, что было в тренде на одном из крупнейших в мире технологических мероприятий десять лет назад.

В 2014-м в центре внимания были носимые гаджеты. Посетители могли увидеть десятки различных умных часов: одни для телефонных звонков, другие для мониторинга здоровья.

Также в моде были технологичные аксессуары, например, эта сумочка одновременно служила портативной колонкой.

В тренде были и очки виртуальной и дополненной реальности, включая этот прототип наушников, которые превращались в VR-очки.

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Повсюду были изогнутые телевизоры. И во многих использовали новую на тот момент технологию 4K, которая содержала в четыре раза больше пикселей, чем HD-телевизоры.

И впервые в истории CES практически все крупные производители автомобилей привезли на выставку новые концепции подключённых к сети авто. Они подняли навигационные системы и диагностику транспортных средств на новый уровень.

Многие гаджеты на выставке выглядели довольно футуристически. Например, первая в мире подключённая к сети электронная зубная щётка, а также «умные» кольца, браслеты и колье.

Уже тогда 3D-принтеры использовали для изготовления разных компонентов. Но в тот год на выставке CES впервые показали принтеры, безопасные для пищевых продуктов.

Также на совершенно новый уровень сложности вышли радионяни. Они позволяли родителям знать всё о ребёнке: от дыхания и пульса до температуры и положения тела.

Одна из компаний показала караоке, которое улучшало качество голоса. Также впервые показали прототип беспилотного авто под названием Navia. Впрочем, даже сегодня эта технология пока остаётся лишь планом на будущее.

CES-2024 откроется 9 января после двух дней предварительных показов для СМИ. Главными темами на ней станут искусственный интеллект, альтернативные продукты питания и технологии здравоохранения.

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