Робот-курьер компании Uber начал доставлять еду в Токио

На улицы Токио выехал автономный робот-курьер. Он доставляет первый заказ из ресторана. Услугу запускает онлайн-платформа Uber..

[Элвин Оо, сотрудник отделения Uber Eats в Японии]:

«Сейчас мы проводим тестирование в районе Нихонбаси. Думаю, что тротуары и вся остальная инфраструктура нам подходят».

На улицы Токио выехал автономный робот-курьер. Он доставляет первый заказ из ресторана. Услугу запускает онлайн-платформа Uber Eats. Такой сервис она уже предоставляет в нескольких городах Северной Америки. Теперь выбрала Японию.

Робот может развивать скорость до 5,4 километра в час. Он самостоятельно прокладывает маршрут. Также сам останавливается, чтобы избежать столкновений с людьми или другими препятствиями. Обнаружить их помогают датчики и камеры.

[Элвин Оо, сотрудник отделения Uber Eats в Японии]:

«За роботами всегда наблюдает человек-оператор, чтобы быстро отреагировать на любые чрезвычайные ситуации. Роботы на улице, но люди наблюдают, так что всё безопасно».

Заказать доставку с помощью робота-курьера можно в будни с 10 утра до 5 вечера. Пока с услугой сотрудничают только несколько ресторанов в оживлённом районе Нихонбаси, но в будущем партнёров станет больше.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[жительница Токио]:

«Если в такую плохую погоду, как сегодня, использовать роботов, это облегчит работу людям-курьерам. Так что думаю, это очень хорошо». [житель Токио]:

«Население продолжает стареть, и нехватка работников здесь – серьёзная проблема. А подобные услуги помогут её разрешить. Думаю, это может быть эффективно не только в городах, но и в малонаселённых районах».

Пока клиенты должны встречать робота на улице. В будущем, возможно, он будет доставлять заказ прямо к дверям офисов.

Короткая ссылка на эту страницу: