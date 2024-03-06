Робот-курьер компании Uber начал доставлять еду в Токио

На улицы Токио выехал автономный робот-курьер. Он доставляет первый заказ из ресторана. Услугу запускает онлайн-платформа Uber..
Дата загрузки: 2024-03-06
[Элвин Оо, сотрудник отделения Uber Eats в Японии]:
«Сейчас мы проводим тестирование в районе Нихонбаси. Думаю, что тротуары и вся остальная инфраструктура нам подходят».
Робот может развивать скорость до 5,4 километра в час. Он самостоятельно прокладывает маршрут. Также сам останавливается, чтобы избежать столкновений с людьми или другими препятствиями. Обнаружить их помогают датчики и камеры.
[Элвин Оо, сотрудник отделения Uber Eats в Японии]:
«За роботами всегда наблюдает человек-оператор, чтобы быстро отреагировать на любые чрезвычайные ситуации. Роботы на улице, но люди наблюдают, так что всё безопасно».
Заказать доставку с помощью робота-курьера можно в будни с 10 утра до 5 вечера. Пока с услугой сотрудничают только несколько ресторанов в оживлённом районе Нихонбаси, но в будущем партнёров станет больше.
[жительница Токио]:
«Если в такую плохую погоду, как сегодня, использовать роботов, это облегчит работу людям-курьерам. Так что думаю, это очень хорошо».
[житель Токио]:
«Население продолжает стареть, и нехватка работников здесь – серьёзная проблема. А подобные услуги помогут её разрешить. Думаю, это может быть эффективно не только в городах, но и в малонаселённых районах».
Пока клиенты должны встречать робота на улице. В будущем, возможно, он будет доставлять заказ прямо к дверям офисов.
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