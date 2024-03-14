Это «Выдра» – маленькое исследовательское судно, созданное норвежскими специалистами. Оно автономное и самостоятельно сканирует морское дно,..

Новейшие технологии для морских исследований демонстрируют на выставке в Лондоне

[Томас Райг, сотрудник компании Maritime Robotics]:

«Раньше для сбора этих данных требовалось большое судно и крупногабаритное оборудование. Нужны были капитан и большой экипаж. Это требовало много времени и денег. Сейчас нужен только один оператор. Он сидит дома за столом, получает все данные и составляет карту».

Это «Выдра» – маленькое исследовательское судно, созданное норвежскими специалистами. Оно автономное и самостоятельно сканирует морское дно, собирая информацию. На её основе можно составить карту. Это пригодится во время строительства, например, пирсов или других объектов.

Этот аппарат в числе других представили на технологической выставке в Лондоне. Автономные суда и роботизированные машины прочно вошли в отрасль морских исследований.

Компания Greensea IQ выпускает такую продукцию уже 18 лет, и спрос растёт. На выставке демонстрирует аппарат, созданный для работ в зоне прибоя.

[Бен Киннаман, директор компании Greensea IQ]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Теперь, когда у нас есть автономные роботы, можно придумать, как работать с ними в команде, какие перед ними ставить задачи, какие данные им поручить собирать. Это удивительно».

Китайские инженеры создали миниатюрный аппарат для помощи дайверам.

[Деннис Хэ, сотрудник компании Chasing Innovation Technology]:

«Дайверам многое под силу. Они занимаются этим уже много лет. А теперь им на помощь приходят роботы. Например, к одному из наших аппаратов можно прикрепить 20 аксессуаров».

В выставке участвуют 500 компаний из разных стран. В рамках мероприятия также проходят научные семинары и демонстрации экспонатов на воде.

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