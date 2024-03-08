Старинное испанское ателье создаёт одежду и аксессуары для киноиндустрии всего мира

В этом необычном ателье в испанском городке Альхете недалеко от Мадрида хранится шесть миллионов нарядов и..
Дата загрузки: 2024-03-08
Компания Peris Costumes работает с 1856 года. Сначала это было маленькое семейное ателье. Сейчас оно создаёт реквизит для голливудских фильмов и сериалов.[Мария Ортега, сотрудница компании Peris Costumes]:
«У нас есть костюмы времён античности, есть всё, начиная от древнеримских и древнегреческих до современных нарядов. Мы охватываем все эпохи. А количество одежды точно не назову, поскольку ассортимент увеличивается каждый день».
Сапожнику Виктору Санчесу посчастливилось шить обувь для актёров телесериала «Властелин колец: кольца власти».[Виктор Санчес, сапожник]:
«Мне было очень приятно помогать съёмкам «Колец власти», поскольку я большой поклонник саги. Там используют много обуви. Поначалу у нас даже не было станка. Я кроил вручную и горжусь этим».
Портные также шили одежду для съёмок фильма «Общество снега». Он рассказывает о знаменитой авиакатастрофе в Андах в 1972 году.[Алехандро Навас, портной]:
«Женщины вручную связали все джемперы, чтобы они соответствовали тому времени. Руководитель отнёсся очень скрупулёзно к тому, как были одеты люди после авиакатастрофы».
Сейчас у компании есть представительства в 21 городе, включая Париж, Лондон, Берлин, Вену и Мехико.
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