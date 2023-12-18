Скандал с карбонарой: итальянец нарвался на волну хейта

Кровное оскорбление нанёс итальянцам местный историк и писатель из Болоньи. Он записал видео, на котором приготовил..

Кровное оскорбление нанёс итальянцам местный историк и писатель из Болоньи. Он записал видео, на котором приготовил не совсем традиционную карбонару, чем навлёк на себя волну хейта.

Лука Чезари использовал рецепт 1954 года, заявив, что именно он и считается оригинальной версией знаменитого итальянского блюда.

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[Лука Чезари, историк и писатель]:«Я осмелился взять исторический рецепт карбонары 1954 года, первый итальянский рецепт карбонары, который был опубликован в журнале Cucina Italiana, и просто переработал его. Проблема в том, что первый рецепт сильно отличается от нынешнего и состоит из рубленого бекона, чеснока, швейцарского сыра грюйер и яиц, которые затем обжариваются со спагетти на сковороде».

Но итальянцы приняли его ролик слишком близко к сердцу. Чезари завалили негативными комментариями.

[Лука Чезари, историк и писатель]:«Это разозлило любителей карбонары, которые не изучали историю и думают, что наш прекрасный рецепт всегда был одинаковым. К сожалению, это не так, и существуют сотни версий карбонары».

Владелец ресторана в Риме Роберто Мартелли говорит, что рецепт в журнале вряд ли можно считать основополагающим.

[Роберто Мартелли, владелец ресторана]:«Что касается дебатов о том, кто изобрёл карбонару, я не думаю, что это был один человек. Считаю, что это традиция, которая продолжает развиваться. В 1954 году определённо кто-то уже готовил карбонару, ещё до публикации в Cucina Italiana, включая и нас. Я из четвёртого поколения владельцев ресторана, поэтому могу это подтвердить».

На улицах Рима о заявлении Луки Чезари тоже отзываются нелестно.

[Даниэль Белли, житель Рима]:«Таких людей нужно сажать в тюрьму. Мне кажется, это безумие, он нарушает традицию. Пусть сам это ест». [Бруна Мари, жительница Рима]:«Откуда он вообще взялся? Это нонсенс. У всего есть мотивы, какие у него мотивы? Я не знаю, как готовить карбонару, я не умею готовить, но я знаю, какой она должна быть на вкус».

Итальянцы крайне негативно относятся к искажениям своих традиций. На полное непонимание в стране можно нарваться, если при итальянцах есть пасту с кетчупом или пиццу с ананасами, а ещё пить капучино после обеда.

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