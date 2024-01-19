Каталония начнёт жёстко экономить воду из-за сильнейшей засухи

Этот общественный бассейн в Барселоне уже подготовился к новым ограничениям на воду. В Каталонии, северо-восточном регионе..

Этот общественный бассейн в Барселоне уже подготовился к новым ограничениям на воду. В Каталонии, северо-восточном регионе Испании, продолжается сильнейшая для этой местности засуха за всю историю наблюдений. [жительница Каталонии]:«Мы должны экономить воду. Но городской администрации нужно проявлять больше внимания. Повсюду происходят утечки воды. Им стоит решить проблему».

Правительство автономного сообщества объявило чрезвычайную ситуацию, а также ввело ограничение на пользование на случай, когда уровень воды в водохранилищах снизится до 16% от обычного объёма.

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После этого заполнение пустых бассейнов будет запрещено, в том числе для туристических объектов. Однако общественным плавательным бассейнам будет разрешено частично заполнять свои крытые бассейны, если будут приняты другие меры экономии.

[Виктор Венди, директор спортивного центра]:«Мы стараемся свести наполнение к минимуму, чтобы гарантировать надлежащий санитарный уровень».

Что касается открытых бассейнов, то заполнять их можно будет только в том случае, если закроют все душевые кабины.

[Виктор Венди, директор спортивного центра]:«Некоторое время назад мы начали применять ряд мер по снижению потребления воды на объектах на 20%. Основные меры – снижение напора воды в душе, ограничение на его продолжительность».

Разрешённое потребление воды сократят с 210 до 200 литров на человека в день, а количество воды для сельскохозяйственного, скотоводческого и промышленного использования урежут на 80%, 50% и 25% соответственно.

В некоторых случаях разрешат полив деревьев в общественных местах, а также полив спортивных полей. Но для этого также нужно будет принимать меры по компенсации потребления воды.

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