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Телеканал NTD

Венгры выходят на протесты из-за скандала вокруг президентского помилования

Венгры выходят на протесты из-за скандала вокруг президентского помилования

В Венгрии разгорелся скандал вокруг президентского помилования. Президент страны и министр юстиции ушли в отставку. Впрочем,..

Дата загрузки: 2024-02-16

Венгры выходят на протесты из-за скандала вокруг президентского помилования
В Венгрии разгорелся скандал вокруг президентского помилования. Президент страны и министр юстиции ушли в отставку. Впрочем, это не успокоило общественность. О скандале пишут СМИ, а популярные и влиятельные люди призывают к протестам.

Негодование вызвало решение уже экс-президента Каталин Новак помиловать человека, который помогал скрывать факты сексуального насилия в детском доме. Помилование в апреле прошлого года также утвердила министр юстиции Юдит Варга.

Премьер-министр Виктор Орбан пытается снизить градус напряжения. На прошлой неделе он внёс в парламент поправку к Конституции. Она лишает президента права миловать осуждённых, которые совершили преступления в отношении детей.

Спустя два дня президент написала прошение об отставке.

Между тем, девять влиятельных интернет-пользователей, включая очень популярную в Венгрии певицу Азарию, призвали людей выходить на протесты.

[протестующая]:
«Они заставили двух женщин взять на себя вину за скандал, а как насчёт тех, кто действительно несёт за это ответственность?»

[Андраш Фекете-Дьёр, депутат от оппозиции]:
«Они подали в отставку, но не взяли на себя ответственность. Они не выступили и не принесли честных извинений. И они не раскрыли, кто принимал участие в этом отвратительном деле».

Сам Виктор Орбан пока публично не выступал и никаких заявлений не делал.

Премьер называет себя защитником христианских ценностей от западного либерализма.

Впрочем, народные волнения не представляют непосредственной угрозы его правлению. До выборов 2026 года ещё далеко. Однако в июне состоятся выборы в Европейский парламент. На них партия Орбана «Фидес» надеется получить больше поддержки от крайне правых политических сил по всей Европе.
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