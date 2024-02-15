Венгры выходят на протесты из-за скандала вокруг президентского помилования

В Венгрии разгорелся скандал вокруг президентского помилования. Президент страны и министр юстиции ушли в отставку. Впрочем,..
Дата загрузки: 2024-02-16
Негодование вызвало решение уже экс-президента Каталин Новак помиловать человека, который помогал скрывать факты сексуального насилия в детском доме. Помилование в апреле прошлого года также утвердила министр юстиции Юдит Варга.
Премьер-министр Виктор Орбан пытается снизить градус напряжения. На прошлой неделе он внёс в парламент поправку к Конституции. Она лишает президента права миловать осуждённых, которые совершили преступления в отношении детей.
Спустя два дня президент написала прошение об отставке.
Между тем, девять влиятельных интернет-пользователей, включая очень популярную в Венгрии певицу Азарию, призвали людей выходить на протесты.[протестующая]:
«Они заставили двух женщин взять на себя вину за скандал, а как насчёт тех, кто действительно несёт за это ответственность?» [Андраш Фекете-Дьёр, депутат от оппозиции]:
«Они подали в отставку, но не взяли на себя ответственность. Они не выступили и не принесли честных извинений. И они не раскрыли, кто принимал участие в этом отвратительном деле».
Сам Виктор Орбан пока публично не выступал и никаких заявлений не делал.
Премьер называет себя защитником христианских ценностей от западного либерализма.
Впрочем, народные волнения не представляют непосредственной угрозы его правлению. До выборов 2026 года ещё далеко. Однако в июне состоятся выборы в Европейский парламент. На них партия Орбана «Фидес» надеется получить больше поддержки от крайне правых политических сил по всей Европе.
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