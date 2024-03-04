В Мексике на фоне нехватки воды разгорается спор из-за частных искусственных озёр

На побережье водохранилища в Валье-де-Браво любят приезжать на выходные богатые и знаменитые жители Мехико. Но сейчас..

На побережье водохранилища в Валье-де-Браво любят приезжать на выходные богатые и знаменитые жители Мехико. Но сейчас эти места выглядят не так уж притягательно. Водохранилище сильно обмелело, достигнув исторического минимума. Оно заполнено только на треть.

Плотина Валье-де-Браво питает систему реки Куцамала. Она снабжает водой шесть миллионов человек. Но из-за засухи возник дефицит.

В то же время в Валье-де-Браво есть сотни искусственных озёр. Они находятся в частных владениях людей, принадлежащих к элите общества. Это возмущает местные власти, а также жителей, которые неделями остаются без воды.

[Мишель Нуньес, глава муниципалитета Валье-де-Браво]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Очень эгоистично владеть такими полноводными озёрами, когда людям очень нужна вода, и они сильно страдают. Мы знаем, что это не локальная проблема. Такое происходит не только в Валье-де-Браво».

Мнение местных жителей разделилось.

[Эдуардо Маса, житель Валье-де-Браво]:

«Думаю, если бы воду из этих озёр использовали должным образом, распределяя среди сообществ, где есть нехватка, это было бы справедливее. А так это только для себя. Не знаю, насколько сильно на нас влияет то, что на этих ранчо есть вода, но есть те, кто за, и кто против. Я хотел бы, чтобы этих частных озёр не было». [Хосе Росас, житель Валье-де-Браво]:

«Создаются пространства, где многие животные могут попить воды. Становится больше стрекоз, пчёл и других опылителей. Местная природа от этого выигрывает. Я не говорю, что в идее создания озёр нет изъянов – безусловно, есть. Но пользы для природы намного больше».

По словам властей Валье-де-Браво, на эти водоёмы нет разрешений. Они хотят, чтобы владельцев тщательно проверяли и требовали доказать, что озёра наполняются во время дождей, а не из местных источников.

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