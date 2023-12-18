Назвали причину смерти актёра Мэттью Перри

Актёр Мэттью Перри умер от «острого воздействия кетамина» – седативного средства, которое иногда используют для лечения..

Актёр Мэттью Перри умер от «острого воздействия кетамина» – седативного средства, которое иногда используют для лечения депрессии. Об этом сообщило бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

В отчёте судмедэксперта о вскрытии говорится, что смерть наступила в результате воздействия бупренофрина. Этот препарат, в частности, используют в Штатах для лечения депрессии, посттравматического стрессового расстройства, а также в ходе терапии, связанной с употреблением героина. Среди факторов, которые привели к смерти, также назвали утопление и ишемическую болезнь сердца.

Ранее смерть Перри признали несчастным случаем. 54-летнего актёра нашли бездыханным в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября.

Его друзья сообщили, что он не употреблял никаких наркотических веществ последние 19 месяцев. Он находился на инфузионной терапии кетамином. Последний курс лечения он прошёл за полторы недели до смерти.

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При этом, судмедэксперт сказал, что кетамин в его организме не мог быть результатом терапии, ведь период его полураспада – 3-4 часа или меньше.

Годом ранее Перри опубликовал свои мемуары под названием «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь». В них он рассказал о своей многолетней борьбе с зависимостью от обезболивающих и алкоголя, в частности о том, как его пристрастие однажды чуть не стоило ему жизни.

Перри наиболее известен по роли Чендлера Бинга в популярном телевизионном ситкоме 90-х годов «Друзья».

На похороны актёра пришли его коллеги по сериалу Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.

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