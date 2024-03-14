Аргентинцы стали чаще собирать выброшенные овощи, поскольку цены растут

Продавцы на этом овощном рынке в Буэнос-Айресе встревожены тем, что их выручка продолжает снижаться. Сандра работает..

Продавцы на этом овощном рынке в Буэнос-Айресе встревожены тем, что их выручка продолжает снижаться. Сандра работает здесь уже 35 лет. Говорит, что раньше клиенты покупали товар и для себя, и для родственников, и не скупились. [Сандра Болуч, продавщица]:«Теперь они приходят и говорят: «Дайте мне что-нибудь со скидкой и разделите это пополам. Полтора килограмма мне и полтора моей сестре». Они стали покупать меньше».

В то же время стало больше тех, кто собирает выброшенные овощи и фрукты.

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[Сандра Болуч, продавщица]:«У чёрного входа стоит несколько контейнеров для отходов. Когда мы идём туда с мусорным ведром, к нам подходят человек 20. Они хотят посмотреть, что можно там выбрать и взять домой. Это очень тяжело и печально, поскольку в такой ситуации оказалось много людей, особенно пожилых».

Между тем инфляция в Аргентине замедляется второй месяц подряд. В феврале она составила 13,2%. В январе этот показатель превышал 20%, а в декабре – 25%. Однако в годовом исчислении инфляция стала самой высокой за последние 30 лет и в феврале достигла 270%.

Правительство нового президента Хавьера Милея пытается вывести страну из глубокого экономического кризиса, который длится десятилетия. Милей сразу после прихода к власти ввёл меры жёсткой экономии. Он отменил государственные субсидии в сфере энергетики и транспорта, а также провёл девальвацию национальной валюты. В результате её стоимость снизилась в два раза. Это привело к быстрому росту цен.

Милей объяснил, что меры по оздоровлению экономики сначала ухудшат ситуацию, но потом страна будет постепенно выходить из кризиса. Он также предупредил, что март может стать довольно тяжёлым.

Сейчас уже 40% аргентинцев живут в бедности.

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