В Лапландии Санта-Клаус готовится к Рождеству и принимает гостей

В деревне Санта-Клауса в финской Лапландии уже много гостей. Это значит, что у хозяина резиденции полно..

В деревне Санта-Клауса в финской Лапландии уже много гостей. Это значит, что у хозяина резиденции полно работы. К нему со всего мира приезжают и дети, и взрослые. Одновременно надо готовиться к самому главному празднику года.

[Санта-Клаус]:

«Перед Рождеством нужно многое сделать. Но здесь очень умные и трудолюбивые эльфы. Они выполняют свою часть работы. А я просто знакомлюсь с людьми и веселюсь перед Рождеством».

Юные гости рассказывают Санта-Клаусу, о каких подарках мечтают. Пятилетняя Аннабель из Великобритании хочет щенка. Это озадачило её собеседника.

[Санта-Клаус]:

«Немного сложно взять с собой живого щенка, посадить его в мешок на 12 часов и путешествовать с ним по всему миру».

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Санта-Клаусу приходится одновременно быть и добрым, и мудрым. Также нельзя забывать, что есть список хороших и список плохих. Санта уверен, что дети сами понимают, как вели себя весь год.

[Санта-Клаус]:

«Я часто спрашиваю их (об этом), и они довольно честно отвечают. Это лучший способ проявить честность. Надо помнить, что никто не может быть хорошим постоянно. Однако если вы стараетесь изо всех сил, то я счастлив».

После беседы с Сантой гости наслаждаются зимними развлечениями. Здесь можно покататься на оленьих упряжках или весело провести время на ледяной горке.

[гостья из Ирландии]:

«Мне очень нравится волшебная атмосфера Рождества. Я люблю снег».

Деревня Санта-Клауса находится рядом с Рованиеми – недалеко от Полярного круга. Гости здесь бывают постоянно, но особенно много их в зимние праздники. Каждый год сюда приезжает полмиллиона человек.

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