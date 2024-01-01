По заснеженным лесам Лапландии катается не только Санта на оленях. Здесь часто можно увидеть и собачьи..

Катание на собачьих упряжках привлекает всё больше туристов в Лапландию

По заснеженным лесам Лапландии катается не только Санта на оленях. Здесь часто можно увидеть и собачьи упряжки. Такие прогулки стали одним из самых популярных зимних развлечений в Финляндии.

Покататься на собачьих упряжках приезжают из разных стран. Реми с семьёй прилетел из Великобритании.

[Реми, турист из Великобритании]:

«Мы просто сидели в санях, а хаски нас везли. Они очень милые».

В упряжках не чистокровные хаски, а помесь. Но собаки знают своё дело. Управлять ими почти не надо.

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[Крис, турист из США]:

«Впечатления невероятные. Сначала смотришь на сани, пытаясь представить, как всё пройдёт. Это немного пугает. Но как только видишь собак, встаёшь на сани, и всё уже на своих местах. Конечно, допускаешь небольшие ошибки, но, если в основном делаешь так, как тебе сказали, всё получается идеально».

Сейчас световой день в Лапландии длится всего несколько часов. Так что туристы спешат полюбоваться лесом до темноты. Собаки за день могут пробегать до 50 километров. Экскурсии длятся от 45 минут до полутора часов.

[Валентейн Бетс, совладелец компании Bearhill Husky]:

«Большинство туров мы проводим на нашей частной территории, на озере. У нас очень красивые пейзажи. Мы находимся за пределами Рованиеми, так что здесь окунаешься в природу».

Этой зимой Финляндия переживает туристический бум. Прогулки на собачьих упряжках бронируют намного чаще, чем в прошлый сезон. Владельцам питомника даже пришлось брать собак напрокат у коллег.

[Валентейн Бетс, совладелец компании Bearhill Husky]:

«Дело не в том, что мы не справляемся, но это трудная работа. Мы не только изменили условия, касающиеся собак, но и пытаемся удовлетворить спрос туристов. Так что декабрь выдался тяжёлым».

В питомнике 107 собак. 60 из них работают, остальные на пенсии. Обычно они трудятся с двух до восьми или девяти лет. Потом им подыскивают новых хозяев, а некоторых оставляют обучать молодняк. Каждый год здесь рождается больше десяти щенков.

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