На фестиваль ледовых скульптур в Харбине съехались сотни тысяч китайцев

Ледяной город вновь вырос в Харбине – столице китайской провинции Хэйлунцзян. В этом году зимний парк..

Ледяной город вновь вырос в Харбине – столице китайской провинции Хэйлунцзян. В этом году зимний парк развлечения занял 810 тысяч квадратных метров. На создание скульптур ушло 250 тысяч кубометров льда.

На Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур в этом году приехали сотни тысяч туристов со всего Китая. За три дня Харбин посетили три миллиона человек. В городе всего 23 отеля, и номеров не хватало.

[посетитель фестиваля]:

«Снять номер оказалось сложно. Мы потратили два-три дня, прежде чем нашли подходящий отель».

Фестиваль официально открылся 5 января. С тех пор его каждый день посещают 30 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.

[посетительница фестиваля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это первые зимние каникулы после отмены локдауна, и люди не могут усидеть дома. Мы были в изоляции несколько лет, поэтому хотим выбраться куда-нибудь и отдохнуть, чтобы немного ослабить стресс после пандемии».

За три дня туризм принёс Харбину доход в 800 тысяч долларов США. Причём гостей привлекает не только ледовый парк. В моде стало переодеваться в костюмы фантастических персонажей и фотографироваться на фоне достопримечательностей. В Харбине для этого выбрали Софийский собор – недействующий православный храм.

Люди берут напрокат костюмы. Тут же, в магазине, клиентам делают макияж, а потом начинается фотоссесия. На всё уходит два-три часа. Фотографироваться приходится в сильный мороз.

[туристка]:

«Холодно, очень холодно, но ради красоты… (Всё же) холодно».

Тысячи туристов устремляются и на горнолыжный курорт Ябули, что в 200 километрах от Харбина. Здесь снег лежит 170 дней в году. В сезон открыты девять горнолыжных трасс и семь трасс лыжного кросса. Работают четыре канатные дороги, а также подъёмники.

В целом туристическая отрасль в Хэйлунцзяне восстанавливается. В ноябре прошлого года провинцию посетили 27 миллионов китайских и зарубежных туристов. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.

Фестиваль снежных и ледовых скульптур продлится месяц. В этом году в тематическом парке представлена 1000 работ.

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