– 40°C и 1,5 метра снега: какие животные выдерживают климат в зоопарке Лапландии

На заснеженных ландшафтах Лапландии нередко сложно заметить животных. Эти полярные совы сливаются с окружающей средой и..

На заснеженных ландшафтах Лапландии нередко сложно заметить животных. Эти полярные совы сливаются с окружающей средой и иногда пугают посетителей, поворачивая головы. Они прекрасно адаптированы к холодному климату благодаря своему густому зимнему оперению.

Хотя этот вид не находится под угрозой исчезновения, он по-прежнему классифицируется как уязвимый в Красной книге, поскольку его популяция сокращается. Согласно оценкам, в мире проживает 14-28 тысяч полярных сов.

Впрочем, в Парке дикой природы Рануа главная звезда находится в другом вольере. Это Венера – белая медведица, которая в декабре в основном прячется от глаз посетителей. В более тёплую погоду она выглядела вот так. Сейчас же когда температура может опускаться до минус 18, она предпочитает оставаться внутри.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Хейни Ниинимаки, сотрудница Парка дикой природы]:

«Венере сейчас около 19 лет. Она провела здесь бОльшую часть своей жизни и стала очень популярной. В это время года ей нужно много отдыхать, потому что в дикой природе у них обычно рождаются детёныши. Это происходит в берлоге. И хотя у неё нет детёныша, она любит много отдыхать».

Белые медведи в основном обитают на Аляске, в Канаде, Гренландии, Норвегии и в России, но не в Финляндии. Многие посетители приезжают специально ради Венеры, поэтому, когда она не выходит, они немного разочарованы.

[Цунги Чокуда, студентка по обмену, живущая в Финляндии]:«Сегодня я пришла в зоопарк в Лапландии, потому что хотела увидеть белого медведя. В Южной Африке их точно нет».

Ещё одно животное, которое посетители не пропустят, – это волк. Здесь живёт пара и два детёныша.

[Хейни Ниинимаки, сотрудница Парка дикой природы]:«Волки – действительно очень социальные животные. Они как семья, поэтому социальная сеть между ними чрезвычайно важна для их благополучия».

Это единственный парк в Скандинавии с арктическими животными. Здесь также есть два песца. Они известны тем, что закапывают еду в норах. На всю Финляндию осталось всего десять диких песцов.

[Хейни Ниинимаки, сотрудница Парка дикой природы]:«Условия здесь очень отличаются от других зоопарков. Температура может достигать минус 40 градусов, зимой день очень короткий. Также в зимнее время может выпасть один или полтора метра снега».

В зоопарке также живут росомахи, а ещё несколько видов оленей.

Парк Рануа находится в часе езды к югу от Рованиеми, столицы Лапландии. Здесь есть около 150 животных 50 видов. А приезжает сюда по 150-200 тысяч посетителей в год.

Короткая ссылка на эту страницу: