– 40°C и 1,5 метра снега: какие животные выдерживают климат в зоопарке Лапландии

На заснеженных ландшафтах Лапландии нередко сложно заметить животных. Эти полярные совы сливаются с окружающей средой и..
Дата загрузки: 2023-12-27
Хотя этот вид не находится под угрозой исчезновения, он по-прежнему классифицируется как уязвимый в Красной книге, поскольку его популяция сокращается. Согласно оценкам, в мире проживает 14-28 тысяч полярных сов.
Впрочем, в Парке дикой природы Рануа главная звезда находится в другом вольере. Это Венера – белая медведица, которая в декабре в основном прячется от глаз посетителей. В более тёплую погоду она выглядела вот так. Сейчас же когда температура может опускаться до минус 18, она предпочитает оставаться внутри.[Хейни Ниинимаки, сотрудница Парка дикой природы]:
«Венере сейчас около 19 лет. Она провела здесь бОльшую часть своей жизни и стала очень популярной. В это время года ей нужно много отдыхать, потому что в дикой природе у них обычно рождаются детёныши. Это происходит в берлоге. И хотя у неё нет детёныша, она любит много отдыхать».
Белые медведи в основном обитают на Аляске, в Канаде, Гренландии, Норвегии и в России, но не в Финляндии. Многие посетители приезжают специально ради Венеры, поэтому, когда она не выходит, они немного разочарованы.[Цунги Чокуда, студентка по обмену, живущая в Финляндии]:
«Сегодня я пришла в зоопарк в Лапландии, потому что хотела увидеть белого медведя. В Южной Африке их точно нет».
Ещё одно животное, которое посетители не пропустят, – это волк. Здесь живёт пара и два детёныша.[Хейни Ниинимаки, сотрудница Парка дикой природы]:
«Волки – действительно очень социальные животные. Они как семья, поэтому социальная сеть между ними чрезвычайно важна для их благополучия».
Это единственный парк в Скандинавии с арктическими животными. Здесь также есть два песца. Они известны тем, что закапывают еду в норах. На всю Финляндию осталось всего десять диких песцов.[Хейни Ниинимаки, сотрудница Парка дикой природы]:
«Условия здесь очень отличаются от других зоопарков. Температура может достигать минус 40 градусов, зимой день очень короткий. Также в зимнее время может выпасть один или полтора метра снега».
В зоопарке также живут росомахи, а ещё несколько видов оленей.
Парк Рануа находится в часе езды к югу от Рованиеми, столицы Лапландии. Здесь есть около 150 животных 50 видов. А приезжает сюда по 150-200 тысяч посетителей в год.
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