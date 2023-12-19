Растёт число жертв взрыва на нефтехранилище в Гвинее

До 13 возросло число погибших в результате взрыва на нефтехранилище в Гвинее. Об этом сообщают власти..
Дата загрузки: 2023-12-20
До 13 возросло число погибших в результате взрыва на нефтехранилище в Гвинее. Об этом сообщают власти этой западноафриканской страны.
[Сули Хассан, министр здравоохранения Гвинеи]:
«К сожалению, в обеих национальных больницах у нас 13 тел, включая два трупа, которые привезли около полудня».
Взорвалось главное нефтехранилище страны в центре столицы Конакри. В близлежащих домах выбило стёкла. Сотни людей в спешке бежали из своих жилищ.
Пожар удалось взять под контроль.
[Сули Хассан, министр здравоохранения Гвинеи]:
«Ситуация уже под контролем, и на данный момент мы насчитали 178 человек, которым оказана помощь, в том числе десять – в частных учреждениях. Из этих 178 половину выписали ещё до 6 утра».
Степень ущерба терминалу пока остаётся неясной. Гвинея сама не производит нефть и не имеет нефтеперерабатывающих мощностей. Она импортирует продукты нефтепереработки, и хранят их в основном на пострадавшем терминале.
Причину взрыва пока также не называют. Правительство обещает провести расследование.
При этом после инцидента резко возрасли цены на топливо на чёрном рынке. В городе Маму в 260 километрах от столицы люди начали осаждать заправочные станции, опасаясь возможной нехватки топлива.
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