fb pixel
Телеканал NTD

Пасхальные угощения приготовили для питомцев Загребского зоопарка в Хорватии

Пасхальные угощения приготовили для питомцев Загребского зоопарка в Хорватии

Пасхальными угощениями порадовали питомцев Загребского зоопарка в столице Хорватии. Здесь это уже давняя традиция. Сотрудники зоопарка..

Дата загрузки: 2024-04-02

Пасхальные угощения приготовили для питомцев Загребского зоопарка в Хорватии

Пасхальными угощениями порадовали питомцев Загребского зоопарка в столице Хорватии. Здесь это уже давняя традиция. Сотрудники зоопарка делают съедобное полое яйцо, а внутрь кладут еду.

[Дамир Скок, директор зоопарка]:
«Так мы выражаем любовь к животным. Мы о них чутко заботимся».

Львы получили мясо. Медведей угостили настоящими пасхальными яйцами. Любимой едой наслаждаются обезьяны и сурикаты.

Праздничные угощения также вносят разнообразие в размеренную жизнь животных. День проходит интереснее.

Понаблюдать за этим ритуалом в зоопарк приезжают сотни гостей. Так что после Пасхи здесь всегда оживлённо.

Загребский зоопарк занимает территорию в семь гектаров. Здесь живут более 2200 животных и птиц 275 видов. Зоопарк участвует в европейской программе по сохранению редких видов. Каждый год его посещают 350 000 гостей. В следующем году он отметит 100-летний юбилей.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...