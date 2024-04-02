Пасхальные угощения приготовили для питомцев Загребского зоопарка в Хорватии

Пасхальными угощениями порадовали питомцев Загребского зоопарка в столице Хорватии. Здесь это уже давняя традиция. Сотрудники зоопарка..

Пасхальными угощениями порадовали питомцев Загребского зоопарка в столице Хорватии. Здесь это уже давняя традиция. Сотрудники зоопарка делают съедобное полое яйцо, а внутрь кладут еду.

[Дамир Скок, директор зоопарка]:

«Так мы выражаем любовь к животным. Мы о них чутко заботимся».

Львы получили мясо. Медведей угостили настоящими пасхальными яйцами. Любимой едой наслаждаются обезьяны и сурикаты.

Праздничные угощения также вносят разнообразие в размеренную жизнь животных. День проходит интереснее.

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Понаблюдать за этим ритуалом в зоопарк приезжают сотни гостей. Так что после Пасхи здесь всегда оживлённо.

Загребский зоопарк занимает территорию в семь гектаров. Здесь живут более 2200 животных и птиц 275 видов. Зоопарк участвует в европейской программе по сохранению редких видов. Каждый год его посещают 350 000 гостей. В следующем году он отметит 100-летний юбилей.

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