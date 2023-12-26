Ледовый каток посреди леса привлекает гостей на курорт под Питером

Сказочный ледовый каток привлекает сотни гостей на курорт под Санкт-Петербургом. Дорожки петляют среди елей, украшенных гирляндами..
Дата загрузки: 2023-12-27
[гостья]:
«Здесь новогоднее настроение, здесь огоньки, здесь необычный формат катка».
[гостья]:
«Нигде не видела таких подсветок деревьев, правда. Тут очень красиво. Стоит сюда вернуться точно».
Каток занимает площадь в 5500 квадратных метров. Выйти на него могут одновременно 1250 человек. Работает даже в плюсовую температуру. Мощная техника позволяет открывать ледовый аттракцион достаточно рано. Закрывается он тоже намного позже остальных катков Санкт-Петербурга.
[гость]:
«Каток довольно обширный, большой. Есть, где разогнаться, есть, где покататься. Как будто бы всё это привлекает к себе, завораживает»,
[гостья]:
«От городской суеты отдыхаем».
Руководство курорта говорит, что прислушивается к пожеланиям гостей. Поэтому проект постоянно совершенствуется: меняется подсветка, и каждый год добавляют что-то новое.
[Геннадий Мусиенко, директор курорта «Охта Парк»]:
«Присутствует чувство волшебства. Может, какое-то приятное детское чувство. И, когда я наблюдаю за гостями, которые уезжают с курорта, которые делятся своими впечатлениями, это впечатление, как будто взрослые люди попали в детство. А почему нет? Это те прекрасные эмоции, которые нужны».
В парке также есть животноводческая мини-ферма. А любители других зимних развлечений могут покататься на лыжах или ватрушках.
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