fb pixel
Телеканал NTD

Ледовый каток посреди леса привлекает гостей на курорт под Питером

Ледовый каток посреди леса привлекает гостей на курорт под Питером

Сказочный ледовый каток привлекает сотни гостей на курорт под Санкт-Петербургом. Дорожки петляют среди елей, украшенных гирляндами..

Дата загрузки: 2023-12-27

Ледовый каток посреди леса привлекает гостей на курорт под Питером
Сказочный ледовый каток привлекает сотни гостей на курорт под Санкт-Петербургом. Дорожки петляют среди елей, украшенных гирляндами и подсветкой. Сюда приезжают отдохнуть и подышать лесным воздухом.

[гостья]:
«Здесь новогоднее настроение, здесь огоньки, здесь необычный формат катка».

[гостья]:
«Нигде не видела таких подсветок деревьев, правда. Тут очень красиво. Стоит сюда вернуться точно».

Каток занимает площадь в 5500 квадратных метров. Выйти на него могут одновременно 1250 человек. Работает даже в плюсовую температуру. Мощная техника позволяет открывать ледовый аттракцион достаточно рано. Закрывается он тоже намного позже остальных катков Санкт-Петербурга.

[гость]:
«Каток довольно обширный, большой. Есть, где разогнаться, есть, где покататься. Как будто бы всё это привлекает к себе, завораживает»,

[гостья]:
«От городской суеты отдыхаем».

Руководство курорта говорит, что прислушивается к пожеланиям гостей. Поэтому проект постоянно совершенствуется: меняется подсветка, и каждый год добавляют что-то новое.

[Геннадий Мусиенко, директор курорта «Охта Парк»]:
«Присутствует чувство волшебства. Может, какое-то приятное детское чувство. И, когда я наблюдаю за гостями, которые уезжают с курорта, которые делятся своими впечатлениями, это впечатление, как будто взрослые люди попали в детство. А почему нет? Это те прекрасные эмоции, которые нужны».

В парке также есть животноводческая мини-ферма. А любители других зимних развлечений могут покататься на лыжах или ватрушках.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...