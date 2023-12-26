Ледовый каток посреди леса привлекает гостей на курорт под Питером

[гостья]:

«Здесь новогоднее настроение, здесь огоньки, здесь необычный формат катка». [гостья]:

«Нигде не видела таких подсветок деревьев, правда. Тут очень красиво. Стоит сюда вернуться точно».

Сказочный ледовый каток привлекает сотни гостей на курорт под Санкт-Петербургом. Дорожки петляют среди елей, украшенных гирляндами и подсветкой. Сюда приезжают отдохнуть и подышать лесным воздухом.

Каток занимает площадь в 5500 квадратных метров. Выйти на него могут одновременно 1250 человек. Работает даже в плюсовую температуру. Мощная техника позволяет открывать ледовый аттракцион достаточно рано. Закрывается он тоже намного позже остальных катков Санкт-Петербурга.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[гость]:

«Каток довольно обширный, большой. Есть, где разогнаться, есть, где покататься. Как будто бы всё это привлекает к себе, завораживает», [гостья]:

«От городской суеты отдыхаем».

Руководство курорта говорит, что прислушивается к пожеланиям гостей. Поэтому проект постоянно совершенствуется: меняется подсветка, и каждый год добавляют что-то новое.

[Геннадий Мусиенко, директор курорта «Охта Парк»]:

«Присутствует чувство волшебства. Может, какое-то приятное детское чувство. И, когда я наблюдаю за гостями, которые уезжают с курорта, которые делятся своими впечатлениями, это впечатление, как будто взрослые люди попали в детство. А почему нет? Это те прекрасные эмоции, которые нужны».

В парке также есть животноводческая мини-ферма. А любители других зимних развлечений могут покататься на лыжах или ватрушках.

Короткая ссылка на эту страницу: