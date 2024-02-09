Сталелитейный завод в Германии переживает за своё будущее на фоне всеобщего спада

Многие владельцы компаний в Германии мрачно оценивают перспективы своего бизнеса. Кристиан Кёлер – управляющий директор сталелитейного..
Дата загрузки: 2024-02-09
Но в последние несколько лет компания столкнулась со сложностями на рынке.[Кристиан Кёлер, управляющий директор Stahlwerk Unna]:
«Раньше мы много экспортировали в Россию, Украину и Беларусь, пусть и не напрямую. Но теперь поставки полностью прекратились. Это усложняет нам жизнь».
Давление также оказывает повышение цен на энергоносители.[Кристиан Кёлер, управляющий директор Stahlwerk Unna]:
«Нам нужен надёжный и доступный источник энергии, чтобы мы могли производить всё здесь, в Германии или в Европе. Потому что, если мы не будем производить, то это будет делать кто-то другой».
Объёмы промышленного производства Германии в декабре сократились больше, чем ожидалось. Это был седьмой месячный спад подряд.[Кристиан Кёлер, управляющий директор Stahlwerk Unna]:
«Мы пытаемся совершенствоваться, адаптироваться, например, с краткосрочной работой. Я тоже верю в это место. В противном случае я бы не продолжал, я бы не стал работать по сокращённому графику, а сокращал бы людей».
Объёмы производства в Германии в декабре сократились на 1,6%. Аналитики ранее прогнозировали спад в 0,4%.
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