Сталелитейный завод в Германии переживает за своё будущее на фоне всеобщего спада

Многие владельцы компаний в Германии мрачно оценивают перспективы своего бизнеса. Кристиан Кёлер – управляющий директор сталелитейного завода в Унне, городе на западе Германии. Его продукция включает в себя самые разные изделия: от чехлов для машин до пил и других инструментов.

Но в последние несколько лет компания столкнулась со сложностями на рынке.

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[Кристиан Кёлер, управляющий директор Stahlwerk Unna]:«Раньше мы много экспортировали в Россию, Украину и Беларусь, пусть и не напрямую. Но теперь поставки полностью прекратились. Это усложняет нам жизнь».

Давление также оказывает повышение цен на энергоносители.

[Кристиан Кёлер, управляющий директор Stahlwerk Unna]:«Нам нужен надёжный и доступный источник энергии, чтобы мы могли производить всё здесь, в Германии или в Европе. Потому что, если мы не будем производить, то это будет делать кто-то другой».

Объёмы промышленного производства Германии в декабре сократились больше, чем ожидалось. Это был седьмой месячный спад подряд.

[Кристиан Кёлер, управляющий директор Stahlwerk Unna]:«Мы пытаемся совершенствоваться, адаптироваться, например, с краткосрочной работой. Я тоже верю в это место. В противном случае я бы не продолжал, я бы не стал работать по сокращённому графику, а сокращал бы людей».

Объёмы производства в Германии в декабре сократились на 1,6%. Аналитики ранее прогнозировали спад в 0,4%.

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