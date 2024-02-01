Как кофейные фермеры помогают Панамскому каналу

В Панаме кофейных фермеров стимулируют охранять окружающую среду. Для плантаций, которые находятся на берегах Панамского канала,..

В Панаме кофейных фермеров стимулируют охранять окружающую среду. Для плантаций, которые находятся на берегах Панамского канала, действует специальная программа. Она рассчитана на 15 лет и направлена на сокращение эрозии почвы и загрязнения местных рек.

Учёные считают, что именно из-за этого уровень воды в канале в последнее время упал. Также этому способствовала засуха.

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[Нельсон Гуэрра, начальник отдела гидравлики на Панамском канале]:«Для этого времени года воды мало. В прошлом году осадков было на треть меньше среднего, и это привело к такому низкому уровню».

Если фермеры выполняют требование программы, им позволяют расширять свои посадки. Кроме того, кофейные зёрна у них покупают по более высоким ценам.

[Элисео Мартинес, работник кофейной плантации]:«Это приносит нам доход, сохраняет воду и леса. Раньше тут просто рубили деревья. Но не сейчас. Благодаря этой новой программе мы более осознанно относимся к вырубке. Теперь мы заботимся об окружающей среде».

Управление Панамского канала потратило на программу 32 миллиона долларов. Деньги пошли на обучение кофейных фермеров, внедрение более экологически чистых методов ведения сельского хозяйства, а также для помощи в получении экологичных сертификатов.

[Рикоте Васкес Моралес, администратор Панамского канала]:«Они получают урожай гораздо более устойчивым образом. Мы избегаем загрязнения и ухудшения состояния рек и тем самым создаем благополучие. В то же время Панамский канал сохраняет качество воды».

Эксперты считают, что проект помог замедлить повреждение источников поверхностных вод, имеющих решающее значение для функционирования канала.

Через Панамский канал проходит около 5% мировой торговли.

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