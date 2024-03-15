60 мигрантов, возможно, погибли в Средиземном море, когда плыли в Европу

Предположительно, 60 мигрантов погибли в Средиземном море, когда плыли на резиновой лодке к берегам Европы. 25..

Предположительно, 60 мигрантов погибли в Средиземном море, когда плыли на резиновой лодке к берегам Европы. 25 человек удалось спасти. В операции участвовали итальянская береговая охрана и сотрудники гуманитарной организации.

Мигранты в тяжёлом состоянии. У них истощение и обезвоживание. Двое человек были без сознания. Их на вертолёте доставили на Сицилию. Все выжившие – мужского пола. 12 из них – несовершеннолетние, в их числе двое детей.

Мигранты вышли на лодке из Ливии неделей ранее. В то время среди них были несколько женщин и маленький ребёнок. Это были выходцы из Сенегала, Мали и Гамбии. Они рассчитывали попасть в Италию или на Мальту.

Через три дня сломался мотор. После этого лодка дрейфовала в море. Поскольку спасённые мигранты пока в тяжёлом состоянии, то не могут вразумительно объяснить, что произошло. Предположительно, люди не утонули, а умерли от голода и обезвоживания.

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Средиземноморский миграционный маршрут считается самым опасным в мире. По данным Международной организации по миграции, в прошлом году в Средиземном море погибло и пропало без вести более 3000 человек. Это самый высокий показатель с 2017 года. В этом году погибших уже 300.

В целом в 2023-м на миграционных маршрутах по всему миру погибло более 8500 мигрантов. Это на 20% больше, чем годом ранее. При подсчёте погибших и пропавших без вести гуманитарные организации в основном полагаются на слова выживших мигрантов.

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