Население Китая продолжило сокращаться второй год подряд Население Китая, вероятно, сокращалось второй год подряд из-за резкого роста смертности от COVID-19. В прошлом году.. Дата загрузки: 2024-01-16

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Население Китая, вероятно, сокращалось второй год подряд из-за резкого роста смертности от COVID-19. В прошлом году власти КНР внезапно сняли все антикоронавирусные ограничения, а этой зимой страну охватила волна респираторных заболеваний.

Особенно масштабно распространяется так называемая недиагностированная пневмония. Вспышка характеризуется тяжёлыми формами заболевания и высокой смертностью. При этом страдают от неё как дети, так и взрослые.

По оценкам демографов, данные о численности населения в Китае показывают, что число новых рождений в 2023 году упало ниже показателя предыдущего года, который составлял девять миллионов 560 тысяч.









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Объясняют это не только смертностью от болезней, но также другими проблемами: стареющим населением и высокими расходами на уход за детьми. Повлияла на это и длительная политика властей под названием «Одна семья – один ребёнок», которая действовала с 1979 по 2015 год.

В 2022 году население Китая сократилось впервые за 60 лет. Этот исторический поворот, как ожидается, станет началом длительного периода сокращения населения. И это будет иметь глубокие последствия для экономики Китая и остального мира.

Особо остро встала проблема стареющего населения. Ожидается, что китайцев старше 60 лет к 2035 году будет 400 миллионов. Это больше населения Соединённых Штатов. Сейчас их примерно 280 миллионов.

Стоит отметить, что в прошлом году Китай также перестал быть самой населённой страной мира. Этот титул у него забрала Индия.