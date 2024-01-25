Немецкие машинисты объявили самую длинную забастовку в истории страны

Немецкие машинисты поездов снова отказались работать. Эта забастовка, как ожидается, станет самой продолжительной в железнодорожной сфере..

Немецкие машинисты поездов снова отказались работать. Эта забастовка, как ожидается, станет самой продолжительной в железнодорожной сфере Германии. Она началась в 2 часа ночи в среду и продлится до вечера понедельника.

Для пассажиров это стало кошмаром. Особенно учитывая, что ни одна из сторон пока не готова идти на уступки или возвращаться за стол переговоров. Это вокзал в Кёльне.

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[пассажирка]:«Я узнала вчера. Мне сказали в отеле, спросили, как я доберусь до Берлина. Они знали о моей ситуации, о том, что я должна ехать, поскольку у меня самолёт из Берлина».[пассажирка]:«Если честно, шесть дней – это уже слишком. Особенно в нынешней ситуации нам не нужна забастовка на шесть дней». [пассажир]:«Я немного в замешательстве, поскольку поезда, о которых объявили утром, и которые должны были идти по экстренному графику, так и не приехали. Я был вынужден час ждать в Кёльне. Это раздражает, но приходится с этим жить».

Это уже четвёртая стачка в рамках спора профсоюза GDL с государственной компанией Deutsche Bahn.

[Филипп Грамс, бастующий машинист]:«Участников очень много. И это уже было отражено в голосовании в декабре прошлого года. 80% поездов отменили. Люди выходят на улицы, чтобы бороться за улучшение условий труда».

Предыдущая забастовка была всего две недели назад. Тогда наземное железнодорожное движение в стране практически остановилось на три дня.

[Аня Брокер, представительница Deutsche Bahn]:«Эта шестидневная забастовка – самая продолжительная в истории Deutsche Bahn. До последнего момента мы пытались её предотвратить, но профсоюз отказался и обострил ситуацию. Сейчас по всей стране действуют серьёзные ограничения на железнодорожное сообщение».

Представитель национального железнодорожного оператора говорит, что последствия стачки ощутят по всей Европе.

[Аня Брокер, представительница Deutsche Bahn]:«Это будет иметь огромные последствия для экономики. Это также протест против экономики Германии и Европы. Отмены уже сказались на европейских грузовых перевозках. Экономические последствия будут масштабными».

Стоит отметить, что одновременно бастуют машинисты как пассажирских, так и товарных поездов. Они требуют повысить зарплаты, а также сократить рабочие смены.

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