Санта-Клаус сел на велосипед, чтобы доставить подарки нуждающимся детям в Бразилии

Санта-Клаус и десятки велосипедистов выехали на дороги Рио-де-Жанейро. Но это не состязания и не прогулка. Велосипедисты..
Дата загрузки: 2023-12-21
Санта-Клаус и десятки велосипедистов выехали на дороги Рио-де-Жанейро. Но это не состязания и не прогулка. Велосипедисты направляются на пляж Копакабана. Здесь их уже ждут дети из нуждающихся семей. Санта привёз 300 подарков.
[житель Рио-де-Жанейро]:
«Очень мило со стороны Санта-Клауса приехать к детям и доставить подарки. Это большая радость для всех. Дети очень счастливы».
Благотворительное мероприятие организовал президент местного велоклуба.
[Рафаэль Пиньейру Монтейру, президент велоклуба Zona Sul]:
«Мне приятно дарить подарок ребёнку. Некоторые дети живут в трудных условиях. Конечно, им нужна еда, но также нужны фантазии и мечты. Детям это необходимо».
[велосипедистка]:
«Очень приятно дарить подарки и приносить счастье детям. Радостно видеть, как они улыбаются, получая подарки. Это восторг!»
Санта-Клаус и его помощники также подарили 20 продуктовых наборов семьям с детьми.
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