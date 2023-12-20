Санта-Клаус и десятки велосипедистов выехали на дороги Рио-де-Жанейро. Но это не состязания и не прогулка. Велосипедисты..

Санта-Клаус сел на велосипед, чтобы доставить подарки нуждающимся детям в Бразилии

Санта-Клаус и десятки велосипедистов выехали на дороги Рио-де-Жанейро. Но это не состязания и не прогулка. Велосипедисты направляются на пляж Копакабана. Здесь их уже ждут дети из нуждающихся семей. Санта привёз 300 подарков.

[житель Рио-де-Жанейро]:

«Очень мило со стороны Санта-Клауса приехать к детям и доставить подарки. Это большая радость для всех. Дети очень счастливы».

Благотворительное мероприятие организовал президент местного велоклуба.

[Рафаэль Пиньейру Монтейру, президент велоклуба Zona Sul]:

«Мне приятно дарить подарок ребёнку. Некоторые дети живут в трудных условиях. Конечно, им нужна еда, но также нужны фантазии и мечты. Детям это необходимо». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Очень приятно дарить подарки и приносить счастье детям. Радостно видеть, как они улыбаются, получая подарки. Это восторг!»

Санта-Клаус и его помощники также подарили 20 продуктовых наборов семьям с детьми.

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