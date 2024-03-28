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Южнокорейцы выстраиваются в очереди за дешёвым луком на фоне роста цен

Южнокорейцы выстраиваются в очереди за дешёвым луком на фоне роста цен

В одном из магазинов Сеула покупатели расхватывают зелёный лук и кабачки, которые продают по ценам ниже..

Дата загрузки: 2024-03-28

Южнокорейцы выстраиваются в очереди за дешёвым луком на фоне роста цен
В одном из магазинов Сеула покупатели расхватывают зелёный лук и кабачки, которые продают по ценам ниже рыночных за счёт государственных субсидий.

Инфляция и рост цен в Южной Корее – горячая тема. Недавно президент страны Юн Сок Ёль посетил супермаркет, взял пучок зелёного лука и сказал, что цена в 875 вон, то есть примерно в 65 центов, – вполне разумная.

После этого он подвергся резкой критике, поскольку, по видимому, не понял, что лук продавали по сниженным ценам благодаря субсидиям.

[покупательница]:

«Эта (политика правительства) на самом деле усложняет жизнь фермерам. Цена зелёного лука в 875 вон даже не покрывает себестоимость. Это не разумная цена».

[покупательница]:
«Каждый раз, идя за продуктами, я чувствую, что цены снова и снова растут. Товары, которые раньше стоили 50 000 вон, теперь подорожали до 70-80 тысяч. Я надеюсь, что они не просто заставят их продавать кабачки по 1000 вон вместо 2000, но действительно сделают больше, чтобы остановить инфляцию».

Потребительские настроения резко упали в марте, а инфляция, которая больно ударила по кошелькам южнокорейцев, стала главной темой обсуждений в преддверии выборов в следующем месяце.

В феврале потребительская инфляция в Южной Корее ускорилась после трёх месяцев замедления. Это произошло из-за давления со стороны фермеров, которые стали устанавливать более высокие цены на свою продукцию.
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